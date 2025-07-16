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Реформа АРМА, предусматривающая изменения в отборе главы агентства, должна быть наконец запущена - Transparency International

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Парламент разблокировал подписание законопроекта №12374-д о реформе АРМА, отклонив блокирующее постановление. Это открывает путь к качественным изменениям в процедурах отбора главы агентства, внешнего аудита и прозрачного отбора управляющих активами.

Реформа АРМА, предусматривающая изменения в отборе главы агентства, должна быть наконец запущена - Transparency International

Запуск реформы Агентства по розыску и менеджменту активов выходит на новый этап. После принятия парламентом закона об усилении институциональной способности АРМА и отклонения блокирующего постановления, внимание должно быть сосредоточено на его реализации. Об этом говорится в сообщении Transparency International Ukraine, передает УНН.

Детали

Парламент 18 июня 253 голосами поддержал в целом законопроект №12374-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления институциональной способности АРМА. Однако через несколько дней на сайте Верховной Рады появился проект постановления от депутатов партии "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко об отмене решения Рады относительно принятия этого законопроекта. Это заблокировало подписание документа Президентом. Накануне, 15 июля, парламент не поддержал блокирующее постановление и разблокировал запуск реформы.

Антикоррупционные эксперты отметили, что закон о реформе АРМА открывает двери, в частности, для:

- качественных изменений процедуры конкурсного отбора главы агентства;

- действительно независимого внешнего аудита АРМА;

- прозрачной процедуры отбора управляющих арестованными активами.

В Transparency International подчеркнули, что несмотря на активное сопротивление руководства АРМА, поддержка международных партнеров и внимание общественности все же побудили власть к этой важнейшей реформе.

Следующие шаги требуют внесения изменений в УПК Украины, разработку качественной подзаконной базы, начало проведения внешнего независимого аудита АРМА, а также процедур идентификации тех активов, которые были ранее переданы в управление агентства

- отмечают эксперты.

Напомним

Законопроект №12374-д о реформе АРМА поддержали и в профильном антикоррупционном комитете, и общественные активисты, и международные партнеры.

Главной публичной противницей соответствующего документа была лишь действующая глава АРМА Елена Дума. Она несколько месяцев подряд саботировала законопроект, вероятно, из-за опасений потерять свою должность.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
Юлия Тимошенко
Верховная Рада
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