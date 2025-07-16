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Скандал с передачей в управление Дома профсоюзов: должностные лица АРМА под следствием из-за возможного злоупотребления служебным положением

Киев • УНН

 • 582 просмотра

САП начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами АРМА. Досудебное расследование поручено детективам НАБУ, пока ни одному лицу не сообщено о подозрении.

Скандал с передачей в управление Дома профсоюзов: должностные лица АРМА под следствием из-за возможного злоупотребления служебным положением

Правоохранители начали расследование по факту возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, передает УНН со ссылкой на САП.

Прокурорами САП начато уголовное производство по факту возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (ч. 2 ст. 364 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Осуществление досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручено детективам НАБУ.

В САП подчеркнули, что на сегодня ни одному лицу по этому делу о подозрении не сообщено.

Основанием для начала расследования стали материалы журналистского расследования.

Добавим

Как сообщал УНН, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по фактам, изложенным в СМИ относительно вероятных неправомерных действий вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

Напомним

АРМА под руководством Елены Думы неоднократно оказывалось в центре скандалов с арестованным имуществом. Скандал с передачей в управление Дома профсоюзов лишь еще раз подчеркнул необходимость реформирования системы управления арестованным имуществом, в том числе прозрачный аудит работы агентства и новые условия назначения руководства этого органа.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Ольга Стефанишина
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