Скандал с передачей в управление Дома профсоюзов: должностные лица АРМА под следствием из-за возможного злоупотребления служебным положением

Правоохранители начали расследование по факту возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, передает УНН со ссылкой на САП.

Прокурорами САП начато уголовное производство по факту возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (ч. 2 ст. 364 УК Украины) - говорится в сообщении.

Осуществление досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручено детективам НАБУ.

В САП подчеркнули, что на сегодня ни одному лицу по этому делу о подозрении не сообщено.

Основанием для начала расследования стали материалы журналистского расследования.

Добавим

Как сообщал УНН, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по фактам, изложенным в СМИ относительно вероятных неправомерных действий вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

Напомним

АРМА под руководством Елены Думы неоднократно оказывалось в центре скандалов с арестованным имуществом. Скандал с передачей в управление Дома профсоюзов лишь еще раз подчеркнул необходимость реформирования системы управления арестованным имуществом, в том числе прозрачный аудит работы агентства и новые условия назначения руководства этого органа.