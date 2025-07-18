САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях

Ймовірні зловживання посадовців Агентства з розшуку і менеджменту активів стали предметом розслідування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Кримінальне провадження та низка скандалів уже б’ють по міжнародному іміджу установи. У Верховній Раді наголошують: без незалежного аудиту та кадрових рішень скандалів навколо АРМА лише більшатиме, пише УНН.

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Днями Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про початок кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями АРМА. Дії посадових осіб перевірятимуть через ймовірні неправомірні дії під час передачі в управління Будинку профспілок, які озвучили у журналістському розслідуванні. Поки підозри нікому не оголошено, але суспільний інтерес до цієї справи є надзвичайно високим.

АРМА вже не вперше опиняється в епіцентрі резонансних історій, повʼязаних з передачею активів в управління. Наприклад, голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна заявляла, що російську частку корпоративних прав компанії "Вента.ЛТД" передають в управління особам, ймовірно повʼязаним із власником. Окрім того, кілька днів обговорювався скандал через ймовірний конфлікт інтересів у заступника голови АРМА Грігола Катамадзе в історії з продажем "Укрбуду". І кожен такий випадок підриває довіру не лише всередині країни, а й серед партнерів, які очікують від України реальних змін.

У парламенті розуміють, що ситуація потребує системної відповіді. Верховна Рада вже розблокувала підписання закону про реформу АРМА, який передбачає незалежний аудит агентства та нову прозору процедуру відбору його керівника. Однак сам факт відкритого кримінального провадження показує, що зволікати більше не можна.

На жаль, є всі підстави очікувати що корупційних скандалів пов'язаних з АРМА буде ставати тільки більше. Саме тому дуже добре, що Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту, який має запустити системні зміни, зокрема проведення аудиту - зазначив в ексклюзивному коментарі УНН народний депутат Ярослав Юрчишин.

На його думку, будь-які внутрішні розслідування в АРМА з існуючим керівництвом будуть просто фікцією.

Тому дуже важливо якнайшвидше ініціювати аудит, який, на мою думку, точно спричинить зміну керівництва АРМА - наголосив він.

Поки керівництво агентства намагається виправдатися, довіра до АРМА стрімко тане. Із кожним новим резонансом постає питання: чи дійсно агентство готове працювати прозоро, чи його очільниця Олена Дума намагається утримати контроль за будь-яку ціну?

Розслідування САП може стати реальним інструментом очищення агентства. І якщо під час слідства підтвердяться факти зловживань, це має завершитися кадровими рішеннями, зокрема, відставкою Олени Думи. Суспільство й міжнародні партнери очікують чітких кроків.