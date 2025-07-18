САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях

Вероятные злоупотребления должностных лиц Агентства по розыску и менеджменту активов стали предметом расследования Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Уголовное производство и ряд скандалов уже бьют по международному имиджу учреждения. В Верховной Раде отмечают: без независимого аудита и кадровых решений скандалов вокруг АРМА будет только больше, пишет УНН.

На днях Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о начале уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами АРМА. Действия должностных лиц будут проверять из-за вероятных неправомерных действий при передаче в управление Дома профсоюзов, которые озвучили в журналистском расследовании. Пока подозрения никому не объявлены, но общественный интерес к этому делу чрезвычайно высок.

АРМА уже не впервые оказывается в эпицентре резонансных историй, связанных с передачей активов в управление. Например, глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина заявляла, что российская доля корпоративных прав компании "Вента.ЛТД" передается в управление лицам, вероятно связанным с владельцем. Кроме того, несколько дней обсуждался скандал из-за вероятного конфликта интересов у заместителя главы АРМА Григола Катамадзе в истории с продажей "Укрбуда". И каждый такой случай подрывает доверие не только внутри страны, но и среди партнеров, которые ожидают от Украины реальных изменений.

В парламенте понимают, что ситуация требует системного ответа. Верховная Рада уже разблокировала подписание закона о реформе АРМА, который предусматривает независимый аудит агентства и новую прозрачную процедуру отбора его руководителя. Однако сам факт открытого уголовного производства показывает, что медлить больше нельзя.

К сожалению, есть все основания ожидать, что коррупционных скандалов, связанных с АРМА, будет становиться только больше. Именно поэтому очень хорошо, что Верховная Рада разблокировала подписание законопроекта, который должен запустить системные изменения, в частности проведение аудита