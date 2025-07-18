САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
Киев • УНН
Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по возможным злоупотреблениям должностных лиц АРМА. Это связано с передачей в управление Дома профсоюзов и другими скандалами, подрывающими доверие к агентству.
Вероятные злоупотребления должностных лиц Агентства по розыску и менеджменту активов стали предметом расследования Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Уголовное производство и ряд скандалов уже бьют по международному имиджу учреждения. В Верховной Раде отмечают: без независимого аудита и кадровых решений скандалов вокруг АРМА будет только больше, пишет УНН.
Детали
На днях Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о начале уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами АРМА. Действия должностных лиц будут проверять из-за вероятных неправомерных действий при передаче в управление Дома профсоюзов, которые озвучили в журналистском расследовании. Пока подозрения никому не объявлены, но общественный интерес к этому делу чрезвычайно высок.
АРМА уже не впервые оказывается в эпицентре резонансных историй, связанных с передачей активов в управление. Например, глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина заявляла, что российская доля корпоративных прав компании "Вента.ЛТД" передается в управление лицам, вероятно связанным с владельцем. Кроме того, несколько дней обсуждался скандал из-за вероятного конфликта интересов у заместителя главы АРМА Григола Катамадзе в истории с продажей "Укрбуда". И каждый такой случай подрывает доверие не только внутри страны, но и среди партнеров, которые ожидают от Украины реальных изменений.
В парламенте понимают, что ситуация требует системного ответа. Верховная Рада уже разблокировала подписание закона о реформе АРМА, который предусматривает независимый аудит агентства и новую прозрачную процедуру отбора его руководителя. Однако сам факт открытого уголовного производства показывает, что медлить больше нельзя.
К сожалению, есть все основания ожидать, что коррупционных скандалов, связанных с АРМА, будет становиться только больше. Именно поэтому очень хорошо, что Верховная Рада разблокировала подписание законопроекта, который должен запустить системные изменения, в частности проведение аудита
По его мнению, любые внутренние расследования в АРМА с существующим руководством будут просто фикцией.
Поэтому очень важно как можно скорее инициировать аудит, который, по моему мнению, точно повлечет за собой смену руководства АРМА
Пока руководство агентства пытается оправдаться, доверие к АРМА стремительно тает. С каждым новым резонансом возникает вопрос: действительно ли агентство готово работать прозрачно, или его руководитель Елена Дума пытается удержать контроль любой ценой?
Расследование САП может стать реальным инструментом очищения агентства. И если в ходе следствия подтвердятся факты злоупотреблений, это должно завершиться кадровыми решениями, в частности, отставкой Елены Думы. Общество и международные партнеры ожидают четких шагов.