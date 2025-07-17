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“Нульова толерантність” під питанням: голова АРМА Дума намагається виправдатись через розслідування САП

Київ • УНН

 • 2126 перегляди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливих зловживань посадовців АРМА під час передачі в управління Будинку профспілок. Голова АРМА Олена Дума назвала це "хайпом" та некоректною роботою журналістів.

“Нульова толерантність” під питанням: голова АРМА Дума намагається виправдатись через розслідування САП

Попри гучні заяви голови Агентства з розшуку і менеджменту активів Олени Думи про "нульову толерантність до корупції", скандали навколо її відомства лише множаться. І хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже розслідує кримінальне провадження через ймовірні зловживання службовим становищем посадовців АРМА, очільниця агентства намагається подати історію як результат "хайпу" та некоректної роботи журналістів, пише УНН.

Деталі

Напередодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про початок кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями Агентства з розшуку і менеджменту активів. Дії посадових осіб АРМА перевірятимуть через ймовірні неправомірні дії під час передачі в управління Будинку профспілок, які озвучили у журналістському розслідуванні. Поки підозри нікому не оголошено, але суспільний інтерес до цієї справи є надзвичайно високим.

Голова АРМА Олена Дума відреагувала на кримінальне провадження, однак спробувала подати історію як результат "хайпу" та некоректної роботи журналістів. Вона звинуватила медіа в тому, що матеріал вийшов "без урахування інформації АРМА" і хоча позицію агентства згодом додали - вона, вважає Дума, нікого не зацікавила.

Згодом матеріал було відредаговано з урахуванням інформації наданої АРМА. Але чи хтось на це звернув увагу? Звичайно, що ні. Хтось хайпує на резонансних темах і відомих прізвищах? І після виправлення статті - насправді цей факт уже нікого не цікавить 

- пожалілася Олена Дума.

Покритикувавши роботу журналістів, вона заявила, що АРМА немає чого приховувати і закликала кожен державний орган "робити свою справу без хайпу і дискредитації".

Агентство, як повноцінна частина антикорупційної системи України, тісно співпрацює з правоохоронними органами та веде внутрішню політику нульової толерантності до корупції. АРМА діє рішуче та без зволікань у всіх питаннях, що стосуються можливих порушень або корупційних ризиків. Хто боїться перевірок — той має що приховувати. У нас приховувати нічого 

- написала голова АРМА.

Попри запевнення Олени Думи у прозорості роботи, за останні місяці агентство встигло опинитися в центрі низки гучних історій. Наприклад, голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна заявила, що російську частку корпоративних прав компанії "Вента.ЛТД" передають в управління особам, ймовірно повʼязаним із власником. Окрім того, кілька днів обговорювався скандал через ймовірний конфлікт інтересів у заступника голови АРМА Грігола Катамадзе в історії з продажем "Укрбуду". Кожна з таких сумнівних історій підриває довіру до агентства, яке має управляти арештованими активами.

Розпочате САП розслідування лише підтверджує наявність системних проблем у роботі АРМА. В умовах, коли парламент уже ухвалив закон про реформу агентства, суспільство очікує на реальні зміни. Незалежний аудит, прозорі процедури відбору управителів і, головне, оновлення керівництва — це саме те, що може повернути довіру до агентства.

Поки що Олена Дума намагається переконати, що все під контролем. Але очікуємо на результати розслідування САП і реальні кроки з впровадження реформи. Тільки так можна відповісти на запитання: чи АРМА й справді діє прозоро.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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