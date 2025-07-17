“Нульова толерантність” під питанням: голова АРМА Дума намагається виправдатись через розслідування САП

Попри гучні заяви голови Агентства з розшуку і менеджменту активів Олени Думи про "нульову толерантність до корупції", скандали навколо її відомства лише множаться. І хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже розслідує кримінальне провадження через ймовірні зловживання службовим становищем посадовців АРМА, очільниця агентства намагається подати історію як результат "хайпу" та некоректної роботи журналістів, пише УНН.

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Напередодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про початок кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями Агентства з розшуку і менеджменту активів. Дії посадових осіб АРМА перевірятимуть через ймовірні неправомірні дії під час передачі в управління Будинку профспілок, які озвучили у журналістському розслідуванні. Поки підозри нікому не оголошено, але суспільний інтерес до цієї справи є надзвичайно високим.

Голова АРМА Олена Дума відреагувала на кримінальне провадження, однак спробувала подати історію як результат "хайпу" та некоректної роботи журналістів. Вона звинуватила медіа в тому, що матеріал вийшов "без урахування інформації АРМА" і хоча позицію агентства згодом додали - вона, вважає Дума, нікого не зацікавила.

Згодом матеріал було відредаговано з урахуванням інформації наданої АРМА. Але чи хтось на це звернув увагу? Звичайно, що ні. Хтось хайпує на резонансних темах і відомих прізвищах? І після виправлення статті - насправді цей факт уже нікого не цікавить - пожалілася Олена Дума.

Покритикувавши роботу журналістів, вона заявила, що АРМА немає чого приховувати і закликала кожен державний орган "робити свою справу без хайпу і дискредитації".

Агентство, як повноцінна частина антикорупційної системи України, тісно співпрацює з правоохоронними органами та веде внутрішню політику нульової толерантності до корупції. АРМА діє рішуче та без зволікань у всіх питаннях, що стосуються можливих порушень або корупційних ризиків. Хто боїться перевірок — той має що приховувати. У нас приховувати нічого - написала голова АРМА.

Попри запевнення Олени Думи у прозорості роботи, за останні місяці агентство встигло опинитися в центрі низки гучних історій. Наприклад, голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна заявила, що російську частку корпоративних прав компанії "Вента.ЛТД" передають в управління особам, ймовірно повʼязаним із власником. Окрім того, кілька днів обговорювався скандал через ймовірний конфлікт інтересів у заступника голови АРМА Грігола Катамадзе в історії з продажем "Укрбуду". Кожна з таких сумнівних історій підриває довіру до агентства, яке має управляти арештованими активами.

Розпочате САП розслідування лише підтверджує наявність системних проблем у роботі АРМА. В умовах, коли парламент уже ухвалив закон про реформу агентства, суспільство очікує на реальні зміни. Незалежний аудит, прозорі процедури відбору управителів і, головне, оновлення керівництва — це саме те, що може повернути довіру до агентства.

Поки що Олена Дума намагається переконати, що все під контролем. Але очікуємо на результати розслідування САП і реальні кроки з впровадження реформи. Тільки так можна відповісти на запитання: чи АРМА й справді діє прозоро.