"Нулевая толерантность" под вопросом: глава АРМА Дума пытается оправдаться из-за расследования САП

Несмотря на громкие заявления главы Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы о "нулевой толерантности к коррупции", скандалы вокруг ее ведомства только множатся. И хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура уже расследует уголовное производство из-за вероятных злоупотреблений служебным положением должностных лиц АРМА, руководитель агентства пытается представить историю как результат "хайпа" и некорректной работы журналистов, пишет УНН.

Детали

Накануне Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о начале уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Агентства по розыску и менеджменту активов. Действия должностных лиц АРМА будут проверять из-за вероятных неправомерных действий при передаче в управление Дома профсоюзов, которые озвучили в журналистском расследовании. Пока подозрения никому не объявлены, но общественный интерес к этому делу чрезвычайно высок.

Глава АРМА Елена Дума отреагировала на уголовное производство, однако попыталась представить историю как результат "хайпа" и некорректной работы журналистов. Она обвинила медиа в том, что материал вышел "без учета информации АРМА" и хотя позицию агентства впоследствии добавили - она, считает Дума, никого не заинтересовала.

Впоследствии материал был отредактирован с учетом информации, предоставленной АРМА. Но кто-то на это обратил внимание? Конечно, нет. Кто-то хайпует на резонансных темах и известных фамилиях? И после исправления статьи - на самом деле этот факт уже никого не интересует - пожаловалась Елена Дума.

Покритиковав работу журналистов, она заявила, что АРМА нечего скрывать и призвала каждый государственный орган "делать свое дело без хайпа и дискредитации".

Агентство, как полноценная часть антикоррупционной системы Украины, тесно сотрудничает с правоохранительными органами и ведет внутреннюю политику нулевой толерантности к коррупции. АРМА действует решительно и без промедлений во всех вопросах, касающихся возможных нарушений или коррупционных рисков. Кто боится проверок — тот имеет что скрывать. У нас скрывать нечего - написала глава АРМА.

Несмотря на заверения Елены Думы в прозрачности работы, за последние месяцы агентство успело оказаться в центре ряда громких историй. Например, глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина заявила, что российская доля корпоративных прав компании "Вента.ЛТД" передается в управление лицам, вероятно связанным с владельцем. Кроме того, несколько дней обсуждался скандал из-за вероятного конфликта интересов у заместителя главы АРМА Григола Катамадзе в истории с продажей "Укрбуда". Каждая из таких сомнительных историй подрывает доверие к агентству, которое должно управлять арестованными активами.

Начатое САП расследование лишь подтверждает наличие системных проблем в работе АРМА. В условиях, когда парламент уже принял закон о реформе агентства, общество ожидает реальных изменений. Независимый аудит, прозрачные процедуры отбора управляющих и, главное, обновление руководства — это именно то, что может вернуть доверие к агентству.

Пока Елена Дума пытается убедить, что все под контролем. Но ожидаем результатов расследования САП и реальных шагов по внедрению реформы. Только так можно ответить на вопрос: действительно ли АРМА действует прозрачно.