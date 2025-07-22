Кримінальна справа вдарить по репутації АРМА: експерт наголошує, що аудит роботи агентства потрібен був “ще вчора”
Київ • УНН
Адвокат Ігор Чобітько заявив, що кримінальне провадження щодо можливого зловживання службовим становищем посадовців АРМА негативно вплине на репутацію установи. Він також наголосив на необхідності незалежного аудиту АРМА, передбаченого ухваленою реформою.
Кримінальне провадження, розпочате за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовців Агентства з розшуку і менеджменту активів, неминуче вплине на репутацію установи як усередині країни, так і за її межами. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, колишній голова Громадської ради при АРМА Ігор Чобітько.
Деталі
На минулому тижні стало відомо про початок кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями АРМА. Дії посадових осіб перевірятимуть через ймовірні неправомірні дії під час передачі в управління Будинку профспілок, які озвучили у журналістському розслідуванні. Поки підозри нікому не оголошено.
Як зазначив Ігор Чобітько, кримінальне провадження точно вдарить по репутації АРМА, а от питання можливих кадрових змін у керівництві агентства напряму залежить від результатів слідства.
Будь-яке кримінальне провадження, яке розпочато за ознаками вчинення кримінального правопорушення співробітниками АРМА, воно безумовно впливає на репутацію національного агентства, як в країні, так і за її межами. Це безумовно. Щодо того, чи буде звільнено керівника Олену Думу за фактом розслідування. Ми зможемо побачити це за результатами цього розслідування
На думку експерта, ситуація ще раз підкреслює необхідність незалежного аудиту АРМА, який передбачено ухваленою реформою.
Незалежний аудит повинен бути вже на вчора, але його і досі немає. Тому, якщо б цей аудит був, мабуть, і розслідування було б вже більш ефективним, бо було б зрозуміло про стан речей в самому АРМА
Нагадаємо
АРМА вже не вперше опиняється в епіцентрі резонансних історій, повʼязаних з передачею активів в управління. Наприклад, голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна заявляла, що російську частку корпоративних прав компанії "Вента.ЛТД" передають в управління особам, ймовірно повʼязаним із власником. Окрім того, кілька днів обговорювався скандал через ймовірний конфлікт інтересів у заступника голови АРМА Грігола Катамадзе в історії з продажем "Укрбуду".
Верховна Рада вже розблокувала підписання закону про реформу АРМА, який передбачає незалежний аудит агентства та нову прозору процедуру відбору його керівника.
Численні скандали і кримінальне провадження через ймовірні зловживання посадовців АРМА лише доводять, що реформа установи та незалежний аудит мають відбутися якомога швидше. Про це вже заявили навіть у парламенті.