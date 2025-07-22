Кримінальна справа вдарить по репутації АРМА: експерт наголошує, що аудит роботи агентства потрібен був “ще вчора”

Кримінальне провадження, розпочате за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовців Агентства з розшуку і менеджменту активів, неминуче вплине на репутацію установи як усередині країни, так і за її межами. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, колишній голова Громадської ради при АРМА Ігор Чобітько.

На минулому тижні стало відомо про початок кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями АРМА. Дії посадових осіб перевірятимуть через ймовірні неправомірні дії під час передачі в управління Будинку профспілок, які озвучили у журналістському розслідуванні. Поки підозри нікому не оголошено.

Як зазначив Ігор Чобітько, кримінальне провадження точно вдарить по репутації АРМА, а от питання можливих кадрових змін у керівництві агентства напряму залежить від результатів слідства.

Будь-яке кримінальне провадження, яке розпочато за ознаками вчинення кримінального правопорушення співробітниками АРМА, воно безумовно впливає на репутацію національного агентства, як в країні, так і за її межами. Це безумовно. Щодо того, чи буде звільнено керівника Олену Думу за фактом розслідування. Ми зможемо побачити це за результатами цього розслідування

На думку експерта, ситуація ще раз підкреслює необхідність незалежного аудиту АРМА, який передбачено ухваленою реформою.

Незалежний аудит повинен бути вже на вчора, але його і досі немає. Тому, якщо б цей аудит був, мабуть, і розслідування було б вже більш ефективним, бо було б зрозуміло про стан речей в самому АРМА