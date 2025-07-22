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На оборону нужно $120 млрд в следующем году, половину планируют получить при поддержке союзников - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Украина в следующем году будет нуждаться как минимум в 120 миллиардах долларов на оборону. Половину этой суммы рассчитывают привлечь при поддержке союзников, о чем сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

На оборону нужно $120 млрд в следующем году, половину планируют получить при поддержке союзников - Шмыгаль

Украине в следующем году потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону, и половину этой суммы рассчитывают привлечь при поддержке союзников, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль во вторник в Telegram по итогам совещания с украинскими послами, пишет УНН.

В следующем году потребуется не менее 120 млрд долларов на оборону. Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников. Уже ведем предметные переговоры с членами ЕС и НАТО

- написал Шмыгаль.

Детали

Во время совещания с послами Шмыгаль очертил стратегические цели и приоритеты обороны Украины, определенные Президентом Владимиром Зеленским:

  • больше украинского оружия - 50% должно закупаться в Украине;
    • больше иностранных предприятий, готовых сотрудничать с Украиной и работать в Украине;
      • больше поставок оружия и нелетальной помощи, которую могут предоставлять и нейтральные страны. Особый фокус - на новых поставках самых эффективных средств защиты нашего неба, в частности тех, что способны сбивать баллистические цели;
        • необходимо дополнительное финансирование для развития украинской промышленности - в частности производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков.

          "Со своей стороны мы готовы делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями. Предлагаем союзникам создавать совместные предприятия, передавать лицензии и открывать производства в странах-партнерах. Во время войны такая продукция будет направлена на нужды Сил обороны Украины, а в перспективе - усилит и наших партнеров", - указал Шмыгаль.

          "Берем все, что способно защищать наши города от "шахедов": Зеленский заявил, что Украина увеличивает закупку дронов21.07.25, 21:49 • 2712 просмотров

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          ВойнаЭкономикаполитика
          НАТО
          Европейский Союз
          Владимир Зеленский
          Украина
          Денис Шмыгаль
          Tesla
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