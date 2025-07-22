На оборону нужно $120 млрд в следующем году, половину планируют получить при поддержке союзников - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина в следующем году будет нуждаться как минимум в 120 миллиардах долларов на оборону. Половину этой суммы рассчитывают привлечь при поддержке союзников, о чем сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Украине в следующем году потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону, и половину этой суммы рассчитывают привлечь при поддержке союзников, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль во вторник в Telegram по итогам совещания с украинскими послами, пишет УНН.
В следующем году потребуется не менее 120 млрд долларов на оборону. Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников. Уже ведем предметные переговоры с членами ЕС и НАТО
Детали
Во время совещания с послами Шмыгаль очертил стратегические цели и приоритеты обороны Украины, определенные Президентом Владимиром Зеленским:
- больше украинского оружия - 50% должно закупаться в Украине;
- больше иностранных предприятий, готовых сотрудничать с Украиной и работать в Украине;
- больше поставок оружия и нелетальной помощи, которую могут предоставлять и нейтральные страны. Особый фокус - на новых поставках самых эффективных средств защиты нашего неба, в частности тех, что способны сбивать баллистические цели;
- необходимо дополнительное финансирование для развития украинской промышленности - в частности производства FPV-дронов, дальнобойных дронов и перехватчиков.
"Со своей стороны мы готовы делиться с партнерами уникальным боевым опытом, технологиями и инновациями. Предлагаем союзникам создавать совместные предприятия, передавать лицензии и открывать производства в странах-партнерах. Во время войны такая продукция будет направлена на нужды Сил обороны Украины, а в перспективе - усилит и наших партнеров", - указал Шмыгаль.
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