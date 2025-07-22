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На оборону потрібно $120 млрд наступного року, половину планують отримати за підтримки союзників - Шмигаль

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Україна наступного року потребуватиме щонайменше 120 мільярдів доларів на оборону. Половину цієї суми розраховують залучити за підтримки союзників, про що повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

На оборону потрібно $120 млрд наступного року, половину планують отримати за підтримки союзників - Шмигаль

Україна наступного року потребуватиме щонайменше 120 мільярдів доларів на оборону, і половину цієї суми розраховують залучити за підтримки союзників, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у вівторок у Telegram за підсумками наради з українськими послами, пише УНН.

Наступного року потребуватимемо щонайменше 120 млрд доларів на оборону. Працюємо з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Уже ведемо предметні перемовини з членами ЄС та НАТО

- написав Шмигаль.

Деталі

Під час наради з послами Шмигаль окреслив стратегічні цілі та пріоритети оборони України, визначені Президентом Володимиром Зеленським:

  • більше української зброї - 50% має закуповуватися в Україні;
    • більше іноземних підприємств, які готові співпрацювати з Україною і працювати в Україні;
      • більше поставок зброї та нелетальної допомоги, яку можуть надавати й нейтральні країни. Особливий фокус - на нових поставках найефективніших засобів захисту нашого неба, зокрема тих, що здатні збивати балістичні цілі;
        • потрібне додаткове фінансування для розвитку української промисловості - зокрема виробництва FPV-дронів, далекобійних дронів і перехоплювачів.

          "Зі свого боку ми готові ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями. Пропонуємо союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах. Під час війни така продукція буде спрямована на потреби Сил оборони України, а в перспективі - посилить і наших партнерів", - вказав Шмигаль.

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          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          ВійнаЕкономікаПолітика
          НАТО
          Європейський Союз
          Володимир Зеленський
          Україна
          Денис Шмигаль
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