На оборону потрібно $120 млрд наступного року, половину планують отримати за підтримки союзників - Шмигаль
Київ • УНН
Україна наступного року потребуватиме щонайменше 120 мільярдів доларів на оборону. Половину цієї суми розраховують залучити за підтримки союзників, про що повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Україна наступного року потребуватиме щонайменше 120 мільярдів доларів на оборону, і половину цієї суми розраховують залучити за підтримки союзників, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у вівторок у Telegram за підсумками наради з українськими послами, пише УНН.
Наступного року потребуватимемо щонайменше 120 млрд доларів на оборону. Працюємо з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Уже ведемо предметні перемовини з членами ЄС та НАТО
Деталі
Під час наради з послами Шмигаль окреслив стратегічні цілі та пріоритети оборони України, визначені Президентом Володимиром Зеленським:
- більше української зброї - 50% має закуповуватися в Україні;
- більше іноземних підприємств, які готові співпрацювати з Україною і працювати в Україні;
- більше поставок зброї та нелетальної допомоги, яку можуть надавати й нейтральні країни. Особливий фокус - на нових поставках найефективніших засобів захисту нашого неба, зокрема тих, що здатні збивати балістичні цілі;
- потрібне додаткове фінансування для розвитку української промисловості - зокрема виробництва FPV-дронів, далекобійних дронів і перехоплювачів.
"Зі свого боку ми готові ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями. Пропонуємо союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах. Під час війни така продукція буде спрямована на потреби Сил оборони України, а в перспективі - посилить і наших партнерів", - вказав Шмигаль.
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