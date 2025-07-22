На оборону потрібно $120 млрд наступного року, половину планують отримати за підтримки союзників - Шмигаль

Україна наступного року потребуватиме щонайменше 120 мільярдів доларів на оборону, і половину цієї суми розраховують залучити за підтримки союзників, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у вівторок у Telegram за підсумками наради з українськими послами, пише УНН.

Наступного року потребуватимемо щонайменше 120 млрд доларів на оборону. Працюємо з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Уже ведемо предметні перемовини з членами ЄС та НАТО