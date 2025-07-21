"Беремо все, що здатне захищати наші міста від "шахедів": Зеленський заявив, що Україна збільшує закупівлю дронів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в умовах постійних атак росії Україна нарощуватиме ресурси для захисту від дронів. Уряд вже працює над новими постачаннями техніки для ефективної оборони. Про це пише УНН із посиланням на промову Президента.

Сьогодні ж дуже детально говорили з урядом, із військовими про закупівлі дронів – усіх типів дронів, включно з дронами-перехоплювачами. Окрім цього – дипстрайки та дрони для фронту. Я доручив максимально розширити контрактування – беремо все, що здатне захищати наші міста від "шахедів" та позиції на фронті