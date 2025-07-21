"Беремо все, що здатне захищати наші міста від "шахедів": Зеленський заявив, що Україна збільшує закупівлю дронів

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
17:47 • 9226 перегляди
Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
17:25 • 20569 перегляди
РНБО запровадила реальний мораторій на перевірки бізнесу - Зеленський
15:58 • 25113 перегляди
Україна хоче обговорити з рф у Туреччині повернення полонених, дітей та зустріч лідерів – Зеленський
Ексклюзив
15:11 • 68185 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
14:45 • 40441 перегляди
Скільки фруктів та ягід можна вживати щодня та чи є протипоказання - пояснює нутриціолог
Ексклюзив
14:09 • 72357 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
21 липня, 12:26 • 41083 перегляди
Його курував заступник керівника охорони Януковича: у найелітнішому закритому підрозділі НАБУ виявили "крота" фсб
Ексклюзив
21 липня, 10:21 • 49229 перегляди
Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій
Ексклюзив
21 липня, 10:00 • 56573 перегляди
Майже сотня громадян стала жертвами торгівлі людьми за перші шість місяців 2025 року - Мінсоцполітики
21 липня, 09:37 • 51430 перегляди
Зеленський призначив нових послів у 16 країнах та міжнародних організаціях: укази
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
81%
744мм
Популярнi новини
Шайло Джолі та її імовірну дівчину помітили в авто під час пристрасних обіймів21 липня, 10:04 • 28518 перегляди
Нова російська тактика застосування "шахедів" збільшує кількість влучань в Україні - FT21 липня, 11:03 • 83852 перегляди
Зеленський визначив п'ять пріоритетів для української дипломатії: деталі13:43 • 73377 перегляди
22 липня стане другим найкоротшим днем в історії через прискорене обертання Землі14:16 • 8364 перегляди
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи15:24 • 54084 перегляди
Публікації
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи15:24 • 54176 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
15:11 • 68201 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
Ексклюзив
14:09 • 72370 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 387472 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 308154 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Борис Пісторіус
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Крим
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 110184 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 205026 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 221986 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 219354 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 219531 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Мі-8
Gepard (зенітна установка)
Шахед-136
Ручна граната

"Беремо все, що здатне захищати наші міста від "шахедів": Зеленський заявив, що Україна збільшує закупівлю дронів

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Президент Зеленський доручив максимально розширити контрактування всіх типів дронів, включно з дронами-перехоплювачами, для захисту міст та позицій на фронті. Уряд працює над новими постачаннями техніки для ефективної оборони.

"Беремо все, що здатне захищати наші міста від "шахедів": Зеленський заявив, що Україна збільшує закупівлю дронів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в умовах постійних атак росії Україна нарощуватиме ресурси для захисту від дронів. Уряд вже працює над новими постачаннями техніки для ефективної оборони. Про це пише УНН із посиланням на промову Президента.

Сьогодні ж дуже детально говорили з урядом, із військовими про закупівлі дронів – усіх типів дронів, включно з дронами-перехоплювачами. Окрім цього – дипстрайки та дрони для фронту. Я доручив максимально розширити контрактування – беремо все, що здатне захищати наші міста від "шахедів" та позиції на фронті 

- підкреслив Президент.

Французькі компанії вирішили розпочати виробництво дронів в Україні - Зеленський21.07.25, 16:00 • 1976 переглядiв

Зеленський також відреагував на чергові масовані атаки росії по українських містах і громадах, наголосивши на потребі в додаткових системах ППО та далекобійних ударах у відповідь.

Зеленський анонсував рішення щодо перехоплювачів "шахедів" та інших дронів21.07.25, 16:18 • 2010 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Війна
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9