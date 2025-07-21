"Берем все, что способно защищать наши города от "шахедов": Зеленский заявил, что Украина увеличивает закупку дронов

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
17:47 • 9158 просмотра
Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
17:25 • 20476 просмотра
СНБО ввел реальный мораторий на проверки бизнеса - Зеленский
15:58 • 25060 просмотра
Украина хочет обсудить с рф в Турции возвращение пленных, детей и встречу лидеров – Зеленский
Эксклюзив
15:11 • 68093 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
14:45 • 40389 просмотра
Сколько фруктов и ягод можно употреблять ежедневно и есть ли противопоказания - объясняет нутрициолог
Эксклюзив
14:09 • 72302 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
21 июля, 12:26 • 41066 просмотра
Его курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в самом элитном закрытом подразделении НАБУ обнаружили "крота" фсб
Эксклюзив
21 июля, 10:21 • 49228 просмотра
Баганец: НАБУ чаще всего допускает утечки информации о следственных действиях
Эксклюзив
21 июля, 10:00 • 56571 просмотра
Почти сотня граждан стали жертвами торговли людьми за первые шесть месяцев 2025 года - Минсоцполитики
21 июля, 09:37 • 51424 просмотра
Зеленский назначил новых послов в 16 странах и международных организациях: указы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
81%
744мм
Популярные новости
«Чтобы ни у кого не было сомнений в прозрачности деятельности Офиса Генерального прокурора»: Кравченко объяснил, почему лично поддерживает обвинение по делу Молочного21 июля, 09:16 • 82528 просмотра
Шайло Джоли и ее предполагаемую девушку заметили в авто во время страстных объятий21 июля, 10:04 • 28098 просмотра
Новая российская тактика применения "шахедов" увеличивает количество попаданий в Украине - FT21 июля, 11:03 • 83494 просмотра
Зеленский определил пять приоритетов для украинской дипломатии: детали13:43 • 72717 просмотра
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела15:24 • 53409 просмотра
публикации
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела15:24 • 54079 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
15:11 • 68093 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
Эксклюзив
14:09 • 72302 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 387428 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 308116 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Марк Рютте
Андрей Сибига
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Польша
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 110157 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 205002 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 221965 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 219333 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 219505 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Леопард 2
Ракетная система С-300
Flakpanzer Gepard

"Берем все, что способно защищать наши города от "шахедов": Зеленский заявил, что Украина увеличивает закупку дронов

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Президент Зеленский поручил максимально расширить контрактование всех типов дронов, включая дроны-перехватчики, для защиты городов и позиций на фронте. Правительство работает над новыми поставками техники для эффективной обороны.

"Берем все, что способно защищать наши города от "шахедов": Зеленский заявил, что Украина увеличивает закупку дронов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в условиях постоянных атак россии Украина будет наращивать ресурсы для защиты от дронов. Правительство уже работает над новыми поставками техники для эффективной обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на речь Президента.

Сегодня же очень подробно говорили с правительством, с военными о закупках дронов – всех типов дронов, включая дроны-перехватчики. Кроме этого – дипстрайки и дроны для фронта. Я поручил максимально расширить контрактирование – берем все, что способно защищать наши города от "шахедов" и позиции на фронте

- подчеркнул Президент.

Французские компании решили начать производство дронов в Украине - Зеленский21.07.25, 16:00 • 1974 просмотра

Зеленский также отреагировал на очередные массированные атаки России по украинским городам и общинам, подчеркнув потребность в дополнительных системах ПВО и дальнобойных ответных ударах.

Зеленский анонсировал решения по перехватчикам "шахедов" и других дронах21.07.25, 16:18 • 2008 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Война
Шахед-136
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9