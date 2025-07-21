"Берем все, что способно защищать наши города от "шахедов": Зеленский заявил, что Украина увеличивает закупку дронов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в условиях постоянных атак россии Украина будет наращивать ресурсы для защиты от дронов. Правительство уже работает над новыми поставками техники для эффективной обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на речь Президента.

Сегодня же очень подробно говорили с правительством, с военными о закупках дронов – всех типов дронов, включая дроны-перехватчики. Кроме этого – дипстрайки и дроны для фронта. Я поручил максимально расширить контрактирование – берем все, что способно защищать наши города от "шахедов" и позиции на фронте - подчеркнул Президент.

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Зеленский также отреагировал на очередные массированные атаки России по украинским городам и общинам, подчеркнув потребность в дополнительных системах ПВО и дальнобойных ответных ударах.

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