Французские компании решили начать производство дронов в Украине - Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро решение французских компаний начать производство дронов в Украине. Также стороны подняли тему оборонной помощи Украине, в частности усиления противовоздушной обороны, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Обсудили оборонную помощь, особенно потребность в средствах ПВО, тренировки наших воинов, результаты встреч в формате "Рамштайн" - сообщил Зеленский.

По словам Главы государства, также было обсуждено совместное оборонное производство, в частности изготовление дронов в Украине.

Мы готовы расширять совместное оборонное производство. Есть решение французских компаний начать изготовление дронов в Украине, и это очень ценно. Также говорили о санкциях против россии и о переговорах по вступлению Украины в ЕС - рассказал Президент.

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Зеленский поручил провести аудит всех оборонных соглашений с партнерами, чтобы их проанализировать и реально обеспечить выполнение. Президент ожидает через 10 дней от секретаря СНБО Рустема Умерова и министра обороны Дениса Шмыгаля отчет по результатам аудита.

Министр обороны Великобритании Джон Гили будет призывать к "50-дневной кампании" по вооружению Украины, когда он будет председательствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) (также известной, как "Рамштайн")