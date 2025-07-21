Французские компании решили начать производство дронов в Украине - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро оборонную помощь Украине, в частности усиление ПВО. Также стороны обсудили совместное оборонное производство, включая изготовление дронов в Украине.
Президент Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро решение французских компаний начать производство дронов в Украине. Также стороны подняли тему оборонной помощи Украине, в частности усиления противовоздушной обороны, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.
Обсудили оборонную помощь, особенно потребность в средствах ПВО, тренировки наших воинов, результаты встреч в формате "Рамштайн"
По словам Главы государства, также было обсуждено совместное оборонное производство, в частности изготовление дронов в Украине.
Мы готовы расширять совместное оборонное производство. Есть решение французских компаний начать изготовление дронов в Украине, и это очень ценно. Также говорили о санкциях против россии и о переговорах по вступлению Украины в ЕС
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Зеленский поручил провести аудит всех оборонных соглашений с партнерами, чтобы их проанализировать и реально обеспечить выполнение. Президент ожидает через 10 дней от секретаря СНБО Рустема Умерова и министра обороны Дениса Шмыгаля отчет по результатам аудита.
Министр обороны Великобритании Джон Гили будет призывать к "50-дневной кампании" по вооружению Украины, когда он будет председательствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) (также известной, как "Рамштайн")