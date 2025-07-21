Зеленський за 10 днів очікує від Умєрова та Шмигаля звітів про аудит усіх оборонних угод із партнерами

Президент України Володимир Зеленський доручив провести аудит усіх оборонних угод із партнерами, щоб їх проаналізувати їх і реально забезпечити виконання. Президент очікує за 10 днів від секретаря РНБО Рустема Умєрова та міністра оборони Дениса Шмигаля звіт за результатами аудиту. Про це Зеленський заявив під час представлення нового міністра оборони Дениса Шмигаля, передає УНН.

Вже є сотні угод із партнерами щодо постачання зброї, спільних виробництв, інвестицій. Треба підняти всі такі угоди, проаналізувати їх і реально забезпечити виконання. За десять днів я очікую доповіді міністра та секретаря РНБО щодо аудиту угод і конкретних термінів реалізації змістовних домовленостей. Це стосується всього: данської моделі, коаліцій спроможностей, двосторонніх домовленостей та особливо – домовленостей про будівництво збройних заводів на території партнерів, а також інших спільних проєктів. Потрібен чіткий таймінг виконання - сказав Зеленський.

Він закликав секретаря РНБО Рустема Умєрова та міністра оборони Дениса Шмигаля активізувати роботу українських форматів із партнерами - таких, як "Рамштайн".

Сьогодні буде зустріч на рівні міністрів оборони. Маємо надалі так готувати всі зустрічі, щоб від кожної був відчутний результат. Кожен керівник у сфері оборони знає, які в нас є дефіцити, які сильні сторони наших виробництв і що саме є пріоритетами для партнерів. Багато вже зроблено, щоб забезпечити стійкість нашої країни - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час представлення нового міністра оборони Дениса Шмигаля дав завдання, вказавши, що цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні ефективні дрони-перехоплювачі, і що "повинні забезпечити значне збільшення частоти й дальності нашого застосування дронів проти російських об’єктів" і має бути до 50% української зброї в Сил оборони за пів року.