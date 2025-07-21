Зеленский через 10 дней ожидает от Умерова и Шмыгаля отчетов об аудите всех оборонных соглашений с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести аудит всех оборонных соглашений с партнерами, чтобы проанализировать их и реально обеспечить выполнение. Президент ожидает через 10 дней от секретаря СНБО Рустема Умерова и министра обороны Дениса Шмыгаля отчет по результатам аудита. Об этом Зеленский заявил во время представления нового министра обороны Дениса Шмыгаля, передает УНН.

Уже есть сотни соглашений с партнерами по поставкам оружия, совместным производствам, инвестициям. Надо поднять все такие соглашения, проанализировать их и реально обеспечить выполнение. Через десять дней я ожидаю доклада министра и секретаря СНБО по аудиту соглашений и конкретных сроков реализации содержательных договоренностей. Это касается всего: датской модели, коалиций возможностей, двусторонних договоренностей и особенно – договоренностей о строительстве оружейных заводов на территории партнеров, а также других совместных проектов. Нужен четкий тайминг выполнения - сказал Зеленский.

Он призвал секретаря СНБО Рустема Умерова и министра обороны Дениса Шмыгаля активизировать работу украинских форматов с партнерами - таких, как "Рамштайн".

Сегодня будет встреча на уровне министров обороны. Должны в дальнейшем так готовить все встречи, чтобы от каждой был ощутимый результат. Каждый руководитель в сфере обороны знает, какие у нас есть дефициты, какие сильные стороны наших производств и что именно является приоритетами для партнеров. Много уже сделано, чтобы обеспечить устойчивость нашей страны - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время представления нового министра обороны Дениса Шмыгаля дал задание, указав, что на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные эффективные дроны-перехватчики, и что "должны обеспечить значительное увеличение частоты и дальности нашего применения дронов против российских объектов" и должно быть до 50% украинского оружия в Силах обороны за полгода.