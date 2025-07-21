Зеленский через 10 дней ожидает от Умерова и Шмыгаля отчетов об аудите всех оборонных соглашений с партнерами
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести аудит всех оборонных соглашений с партнерами. Он ожидает отчет от секретаря СНБО Рустема Умерова и министра обороны Дениса Шмыгаля через 10 дней.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести аудит всех оборонных соглашений с партнерами, чтобы проанализировать их и реально обеспечить выполнение. Президент ожидает через 10 дней от секретаря СНБО Рустема Умерова и министра обороны Дениса Шмыгаля отчет по результатам аудита. Об этом Зеленский заявил во время представления нового министра обороны Дениса Шмыгаля, передает УНН.
Уже есть сотни соглашений с партнерами по поставкам оружия, совместным производствам, инвестициям. Надо поднять все такие соглашения, проанализировать их и реально обеспечить выполнение. Через десять дней я ожидаю доклада министра и секретаря СНБО по аудиту соглашений и конкретных сроков реализации содержательных договоренностей. Это касается всего: датской модели, коалиций возможностей, двусторонних договоренностей и особенно – договоренностей о строительстве оружейных заводов на территории партнеров, а также других совместных проектов. Нужен четкий тайминг выполнения
Он призвал секретаря СНБО Рустема Умерова и министра обороны Дениса Шмыгаля активизировать работу украинских форматов с партнерами - таких, как "Рамштайн".
Сегодня будет встреча на уровне министров обороны. Должны в дальнейшем так готовить все встречи, чтобы от каждой был ощутимый результат. Каждый руководитель в сфере обороны знает, какие у нас есть дефициты, какие сильные стороны наших производств и что именно является приоритетами для партнеров. Много уже сделано, чтобы обеспечить устойчивость нашей страны
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время представления нового министра обороны Дениса Шмыгаля дал задание, указав, что на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные эффективные дроны-перехватчики, и что "должны обеспечить значительное увеличение частоты и дальности нашего применения дронов против российских объектов" и должно быть до 50% украинского оружия в Силах обороны за полгода.