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Британія закликатиме до 50-денної кампанії озброєння України під час зустрічі "Рамштайн"

Київ • УНН

 • 1772 перегляди

Міністр оборони Великої Британії ініціює "50-денну кампанію" з озброєння України на зустрічі "Рамштайн", щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ця ініціатива підтримує пропозицію Дональда Трампа щодо ультиматуму росії до 2 вересня.

Британія закликатиме до 50-денної кампанії озброєння України під час зустрічі "Рамштайн"

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі закликатиме до "50-денної кампанії" з озброєння України, коли він головуватиме на зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG) (також відомої, як "Рамштайн") в понеділок. Про це пише УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

Очікується, що Гілі заявить, що Захід повинен знову посилити свою військову підтримку України, щоб залучити володимира путіна до переговорів.

Президент США Дональд Трамп вже погрожував запровадити "дуже суворі" мита для росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню до 2 вересня, через 50 днів після оголошення очільника Білого дому про продаж "першокласної" зброї НАТО, яка потім може бути передана Україні.

У понеділок Гілі використає зустріч "Рамштайн", щоб підтримати пропозицію Трампа та пообіцяти, що Велика Британія "відіграє свою повну роль у її успіху, щоб підтримати безпосередню боротьбу України".

Закликаючи до більшої підтримки з боку західних союзників, Гілі, як очікується, скаже: "Поряд із цим, США запустили відлік 50-денного терміну для путіна, щоб погодитися на мир або зіткнутися з нищівними економічними санкціями. Як члени Контактної групи з питань оборони України, ми повинні, у свою чергу, активізувати "50-денну кампанію", щоб озброїти Україну на полі бою та змусити Путіна сісти за стіл переговорів".

Понеділок буде четвертим випадком, коли Гілі очолить UDCG, і третім разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Засідання “Рамштайн” пройде у понеділок й буде технічно-координаційним - Шмигаль18.07.25, 16:33 • 5925 переглядiв

Група, яка об'єднує міністрів оборони та посадовців союзників України, очолювалася США, доки Трамп не прийшов до влади та не почав сперечатися про американську підтримку України та європейської безпеки.

Коментарі Гілі прозвучали після того, як Міністерство оборони підтвердило, що Велика Британія надіслала Україні ракети ППО та артилерійські снаряди на суму 150 мільйонів фунтів стерлінгів за останні два місяці.

Поставки є частиною зобов'язання витратити 700 мільйонів фунтів стерлінгів на боєприпаси для ППО та артилерії для України цього року, а також іншого фінансування для забезпечення більшої кількості безпілотників, які стали ключовою зброєю у війні з росією.

Велика Британія поставила Україні 50 000 безпілотників за останні шість місяців, ще 20 000 надійшли від коаліції країн на чолі з Великою Британією та Латвією.

Очікується, що на понеділковій UDCG будуть взяті подальші зобов'язання, оскільки Німеччина та Велика Британія погодяться закупити більше ракет ППО, використовуючи... 170 мільйонів євро фінансування з Берліна.

Минулого тижня колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що він "дуже засмучений" відсутністю інтересу Великої Британії до України, додавши, що відстоювання її інтересів є його головним пріоритетом.

На заході для українських ветеранів у посольстві країни в Лондоні Джонсон розповів The Telegraph: "Інтерес до України зараз дуже низький. Мені через це досить сумно. Я маю на увазі, що це якось приходить і йде, але для мене це головне. Головне".

Доповнення

Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич закликав країни НАТО переймати український досвід впровадження інновацій у сфері оборони. Він наголосив на важливості співпраці військових та оборонної промисловості для оперативного постачання техніки.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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