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Засідання “Рамштайн” пройде у понеділок й буде технічно-координаційним - Шмигаль

Київ • УНН

 • 2744 перегляди

29-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" пройде онлайн у понеділок, 21 липня. Міністр оборони Денис Шмигаль проведе розмови з міністрами оборони країн G7.

Засідання “Рамштайн” пройде у понеділок й буде технічно-координаційним - Шмигаль

29-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" пройде онлайн у понеділок, 21 липня. Міністр оборони Денис Шмигаль найближчими днями проведе розмови з усіма міністрами оборони країн G7.

Про це Шмигаль заявив під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент УНН.

Деталі

В понеділок дійсно в режимі онлайн відбудеться засідання "Рамштайн". Найближчими днями проведу розмови з усіма міністрами оборони країн G7. Це буквально завтра, післязавтра, понеділок. Ми вже обмінялись повідомленнями з Марком Рютте (Генсеком НАТО - ред.), і домовились поспілкуватись буквально теж з понеділка. Тобто, в принципі, дуже активно розгортаємо зараз міжнародний трек, але також будуть затверджуватись на внутрішньому треку забезпечення наших Збройних сил безперервного процесу фінансування всіх цих речей в роботі. "Рамштайн" в понеділок буде технічно-координаційним. Готуємося сьогодні-завтра, проводимо всі підготовчі заходи

- сказав Шмигаль.

Нагадаємо

12 липня УНН потрапив, що 29-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" пройшло онлайн найближчих 10 днів. Зустріч відбудеться під головуванням Великої Британії та Німеччини.

Павло Башинський

Павло Башинський

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Денис Шмигаль
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