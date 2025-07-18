Засідання “Рамштайн” пройде у понеділок й буде технічно-координаційним - Шмигаль

29-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" пройде онлайн у понеділок, 21 липня. Міністр оборони Денис Шмигаль найближчими днями проведе розмови з усіма міністрами оборони країн G7.

Про це Шмигаль заявив під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент УНН.

Деталі

В понеділок дійсно в режимі онлайн відбудеться засідання "Рамштайн". Найближчими днями проведу розмови з усіма міністрами оборони країн G7. Це буквально завтра, післязавтра, понеділок. Ми вже обмінялись повідомленнями з Марком Рютте (Генсеком НАТО - ред.), і домовились поспілкуватись буквально теж з понеділка. Тобто, в принципі, дуже активно розгортаємо зараз міжнародний трек, але також будуть затверджуватись на внутрішньому треку забезпечення наших Збройних сил безперервного процесу фінансування всіх цих речей в роботі. "Рамштайн" в понеділок буде технічно-координаційним. Готуємося сьогодні-завтра, проводимо всі підготовчі заходи - сказав Шмигаль.

Нагадаємо

12 липня УНН потрапив, що 29-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" пройшло онлайн найближчих 10 днів. Зустріч відбудеться під головуванням Великої Британії та Німеччини.