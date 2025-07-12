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Наступний "Рамштайн" відбудеться онлайн у найближчі 10 днів - німецький генерал
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Наступний "Рамштайн" відбудеться онлайн у найближчі 10 днів - німецький генерал
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Наступний "Рамштайн" відбудеться онлайн у найближчі 10 днів - німецький генерал

Київ • УНН

 • 2110 перегляди

29-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" пройде онлайн протягом найближчих 10 днів. Зустріч відбудеться під головуванням Великої Британії та Німеччини.

Наступний "Рамштайн" відбудеться онлайн у найближчі 10 днів - німецький генерал

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" пройде онлайн та відбудеться у найближчі 10 днів. Про це на брифінгу у Києві заявив координатор штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Це буде віртуальна зустріч, наскільки міністри оборони (Контактної групи — ред.) вирішили на цей час. І це засідання буде під головуванням Великої Британії та Німеччини, як ми це зробили на останніх зустрічах 

- сказав Фройдінг.

Додамо

Це буде 29-те засідання міністрів оборони країн-членів контактної групи з питань України. Попередній "Рамштайн" відбувся на початку червня.

Нагадаємо

Президент Зеленський доручив міністру оборони Умєрову підготовку наступних зустрічей "Рамштайну" у різних форматах. Україна очікує нових кроків для стійкості від формату в серпні-вересні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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Рустем Умєров
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Київ
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