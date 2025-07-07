Зеленський доручив Умєрову готувати наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах
Київ • УНН
Президент Зеленський доручив міністру оборони Умєрову підготовку наступних зустрічей "Рамштайну" у різних форматах. Україна очікує нових кроків для стійкості від формату в серпні-вересні.
Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову готувать наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах. За словами Президента, в серпні-вересні Україна очікує від формату нових кроків для української стійкості.
Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Дякую всім, хто допомагає нам захищатися від російських ракет. Ми працюємо, зокрема, з американською стороною для відповідних рішень щодо "Петріотів" і ракет до них. Ми готуємо також на тижні в Італії відповідні зустрічі. Я доручив міністру оборони України готувати й наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах, і вже сьогодні обговорив кілька варіантів із Прем’єр-міністром Британії Стармером. Британія разом із Німеччиною, разом з іншими партнерами зараз зберігає функціональність "Рамштайну", і в серпні-вересні ми очікуємо, дуже очікуємо від формату нових кроків для нашої української стійкості
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєром Великої Британії Кіром Стармером очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів.