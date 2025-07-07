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Зеленський доручив Умєрову готувати наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах

Київ • УНН

 • 243 перегляди

Президент Зеленський доручив міністру оборони Умєрову підготовку наступних зустрічей "Рамштайну" у різних форматах. Україна очікує нових кроків для стійкості від формату в серпні-вересні.

Зеленський доручив Умєрову готувати наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову готувать наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах. За словами Президента, в серпні-вересні Україна очікує від формату нових кроків для української стійкості.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Дякую всім, хто допомагає нам захищатися від російських ракет. Ми працюємо, зокрема, з американською стороною для відповідних рішень щодо "Петріотів" і ракет до них. Ми готуємо також на тижні в Італії відповідні зустрічі. Я доручив міністру оборони України готувати й наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах, і вже сьогодні обговорив кілька варіантів із Прем’єр-міністром Британії Стармером. Британія разом із Німеччиною, разом з іншими партнерами зараз зберігає функціональність "Рамштайну", і в серпні-вересні ми очікуємо, дуже очікуємо від формату нових кроків для нашої української стійкості

- сказав Зеленський.

 Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєром Великої Британії Кіром Стармером очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів. 

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Рустем Умєров
Кір Стармер
Рим
MIM-104 Patriot
Велика Британія
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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