Зеленський доручив Умєрову готувати наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову готувать наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах. За словами Президента, в серпні-вересні Україна очікує від формату нових кроків для української стійкості.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

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Дякую всім, хто допомагає нам захищатися від російських ракет. Ми працюємо, зокрема, з американською стороною для відповідних рішень щодо "Петріотів" і ракет до них. Ми готуємо також на тижні в Італії відповідні зустрічі. Я доручив міністру оборони України готувати й наступні зустрічі "Рамштайну" в різних форматах, і вже сьогодні обговорив кілька варіантів із Прем’єр-міністром Британії Стармером. Британія разом із Німеччиною, разом з іншими партнерами зараз зберігає функціональність "Рамштайну", і в серпні-вересні ми очікуємо, дуже очікуємо від формату нових кроків для нашої української стійкості - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив із премʼєром Великої Британії Кіром Стармером очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі вже за кілька днів.