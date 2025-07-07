Зеленский поручил Умерову готовить будущие встречи "Рамштайна"

Зеленский поручил Умерову готовить следующие встречи "Рамштайна" в разных форматах

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову готовить следующие встречи "Рамштайна" в разных форматах. По словам Президента, в августе-сентябре Украина ожидает от формата новых шагов для украинской устойчивости.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Спасибо всем, кто помогает нам защищаться от российских ракет. Мы работаем, в частности, с американской стороной для соответствующих решений по "Пэтриотам" и ракетам к ним. Мы готовим также на неделе в Италии соответствующие встречи. Я поручил министру обороны Украины готовить и следующие встречи "Рамштайна" в разных форматах, и уже сегодня обсудил несколько вариантов с Премьер-министром Британии Стармером. Британия вместе с Германией, вместе с другими партнерами сейчас сохраняет функциональность "Рамштайна", и в августе-сентябре мы ожидаем, очень ожидаем от формата новых шагов для нашей украинской устойчивости - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Великобритании Киром Стармером ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней.