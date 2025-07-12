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Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал
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Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал
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Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал

Киев • УНН

 • 498 просмотра

29-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" пройдет онлайн в течение ближайших 10 дней. Встреча состоится под председательством Великобритании и Германии.

Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" пройдет онлайн и состоится в ближайшие 10 дней. Об этом на брифинге в Киеве заявил координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Это будет виртуальная встреча, насколько министры обороны (Контактной группы — ред.) решили на это время. И это заседание будет под председательством Великобритании и Германии, как мы это сделали на последних встречах 

- сказал Фройдинг.

Добавим

Это будет 29-е заседание министров обороны стран-членов контактной группы по вопросам Украины. Предыдущий "Рамштайн" состоялся в начале июня.

Напомним

Президент Зеленский поручил министру обороны Умерову подготовку следующих встреч "Рамштайна" в различных форматах. Украина ожидает новых шагов для устойчивости от формата в августе-сентябре.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Рустем Умеров
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Киев
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