Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" пройдет онлайн и состоится в ближайшие 10 дней. Об этом на брифинге в Киеве заявил координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Это будет виртуальная встреча, насколько министры обороны (Контактной группы — ред.) решили на это время. И это заседание будет под председательством Великобритании и Германии, как мы это сделали на последних встречах - сказал Фройдинг.

Добавим

Это будет 29-е заседание министров обороны стран-членов контактной группы по вопросам Украины. Предыдущий "Рамштайн" состоялся в начале июня.

Напомним

Президент Зеленский поручил министру обороны Умерову подготовку следующих встреч "Рамштайна" в различных форматах. Украина ожидает новых шагов для устойчивости от формата в августе-сентябре.