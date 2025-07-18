Заседание «Рамштайн» пройдет в понедельник и будет технико-координационным - Шмыгаль

$41.870.05
48.450.07
ukenru
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
13:33 • 10589 просмотра
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
12:44 • 24821 просмотра
САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
11:59 • 27112 просмотра
Новые правила въезда: в ЕС дали "зеленый свет" запуску системы контроля на границах
11:37 • 37665 просмотра
Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф назвал затронутые секторы
10:40 • 137635 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира
18 июля, 07:05 • 105721 просмотра
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Эксклюзив
18 июля, 05:41 • 103692 просмотра
Что происходит с туризмом в Украине летом: эксперт рассказал, какой формат и направления выбирают украинцы
17 июля, 14:31 • 325785 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
17 июля, 14:29 • 185850 просмотра
Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло
17 июля, 13:18 • 146500 просмотра
ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.4м/с
76%
744мм
Популярные новости
Премьеру Свириденко назначили нового руководителя аппарата18 июля, 05:33 • 103576 просмотра
ДТП на трассе Киев - Одесса с участием грузовиков: одна полоса в направлении столицы перекрыта
Эксклюзив
18 июля, 07:08 • 80607 просмотра
Новый потолок цен на нефть, отключение от SWIFT, теневой флот, Nord Stream и китайские банки: что в новом пакете санкций ЕС против рф18 июля, 08:28 • 72507 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания11:48 • 67787 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры12:24 • 38838 просмотра
публикации
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных14:37 • 10 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания11:48 • 69289 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира10:40 • 137637 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 325786 просмотра
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома17 июля, 13:10 • 238077 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Юрий Игнат
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры12:24 • 40072 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 101970 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 110193 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 223858 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 281803 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Северный поток — 2

Заседание «Рамштайн» пройдет в понедельник и будет технико-координационным - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 2298 просмотра

29-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» пройдет онлайн в понедельник, 21 июля. Министр обороны Денис Шмыгаль проведет переговоры с министрами обороны стран G7.

Заседание «Рамштайн» пройдет в понедельник и будет технико-координационным - Шмыгаль

29-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" пройдет онлайн в понедельник, 21 июля. Министр обороны Денис Шмыгаль в ближайшие дни проведет беседы со всеми министрами обороны стран G7.

Об этом Шмыгаль заявил во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент УНН.

Детали

В понедельник действительно в режиме онлайн состоится заседание "Рамштайн". В ближайшие дни проведу беседы со всеми министрами обороны стран G7. Это буквально завтра, послезавтра, понедельник. Мы уже обменялись сообщениями с Марком Рютте (Генсеком НАТО - ред.), и договорились пообщаться буквально тоже с понедельника. То есть, в принципе, очень активно разворачиваем сейчас международный трек, но также будут утверждаться на внутреннем треке обеспечение наших Вооруженных сил непрерывного процесса финансирования всех этих вещей в работе. "Рамштайн" в понедельник будет технически-координационным. Готовимся сегодня-завтра, проводим все подготовительные мероприятия

- сказал Шмыгаль.

Напомним

12 июля УНН сообщил, что 29-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" прошло онлайн в ближайшие 10 дней. Встреча состоится под председательством Великобритании и Германии.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
Великобритания
Германия
Украина
Денис Шмыгаль
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9