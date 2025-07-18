Заседание «Рамштайн» пройдет в понедельник и будет технико-координационным - Шмыгаль
Киев • УНН
29-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» пройдет онлайн в понедельник, 21 июля. Министр обороны Денис Шмыгаль проведет переговоры с министрами обороны стран G7.
29-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" пройдет онлайн в понедельник, 21 июля. Министр обороны Денис Шмыгаль в ближайшие дни проведет беседы со всеми министрами обороны стран G7.
Об этом Шмыгаль заявил во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент УНН.
Детали
В понедельник действительно в режиме онлайн состоится заседание "Рамштайн". В ближайшие дни проведу беседы со всеми министрами обороны стран G7. Это буквально завтра, послезавтра, понедельник. Мы уже обменялись сообщениями с Марком Рютте (Генсеком НАТО - ред.), и договорились пообщаться буквально тоже с понедельника. То есть, в принципе, очень активно разворачиваем сейчас международный трек, но также будут утверждаться на внутреннем треке обеспечение наших Вооруженных сил непрерывного процесса финансирования всех этих вещей в работе. "Рамштайн" в понедельник будет технически-координационным. Готовимся сегодня-завтра, проводим все подготовительные мероприятия
Напомним
12 июля УНН сообщил, что 29-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" прошло онлайн в ближайшие 10 дней. Встреча состоится под председательством Великобритании и Германии.