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Великобритания призовет к 50-дневной кампании по вооружению Украины во время встречи "Рамштайн"

Киев • УНН

 • 1384 просмотра

Министр обороны Великобритании инициирует "50-дневную кампанию" по вооружению Украины на встрече "Рамштайн", чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Эта инициатива поддерживает предложение Дональда Трампа относительно ультиматума России до 2 сентября.

Великобритания призовет к 50-дневной кампании по вооружению Украины во время встречи "Рамштайн"

Министр обороны Великобритании Джон Хили призовет к "50-дневной кампании" по вооружению Украины, когда он будет председательствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) (также известной как "Рамштайн") в понедельник. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Ожидается, что Хили заявит, что Запад должен снова усилить свою военную поддержку Украины, чтобы привлечь Владимира Путина к переговорам.

Президент США Дональд Трамп уже угрожал ввести "очень суровые" пошлины для России, если она не согласится на прекращение огня до 2 сентября, через 50 дней после объявления главой Белого дома о продаже "первоклассного" оружия НАТО, которое затем может быть передано Украине.

В понедельник Хили использует встречу "Рамштайн", чтобы поддержать предложение Трампа и пообещать, что Великобритания "сыграет свою полную роль в ее успехе, чтобы поддержать непосредственную борьбу Украины".

Призывая к большей поддержке со стороны западных союзников, Хили, как ожидается, скажет: "Наряду с этим, США запустили отсчет 50-дневного срока для Путина, чтобы согласиться на мир или столкнуться с сокрушительными экономическими санкциями. Как члены Контактной группы по вопросам обороны Украины, мы должны, в свою очередь, активизировать "50-дневную кампанию", чтобы вооружить Украину на поле боя и заставить Путина сесть за стол переговоров".

Понедельник будет четвертым случаем, когда Хили возглавит UDCG, и третьим вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Заседание "Рамштайн" пройдет в понедельник и будет технико-координационным - Шмыгаль18.07.2025, 16:33 • 5916 просмотров

Группа, объединяющая министров обороны и должностных лиц союзников Украины, возглавлялась США, пока Трамп не пришел к власти и не начал спорить об американской поддержке Украины и европейской безопасности.

Комментарии Хили прозвучали после того, как Министерство обороны подтвердило, что Великобритания направила Украине ракеты ПВО и артиллерийские снаряды на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов за последние два месяца.

Поставки являются частью обязательства потратить 700 миллионов фунтов стерлингов на боеприпасы для ПВО и артиллерии для Украины в этом году, а также другого финансирования для обеспечения большего количества беспилотников, которые стали ключевым оружием в войне с Россией.

Великобритания поставила Украине 50 000 беспилотников за последние шесть месяцев, еще 20 000 поступили от коалиции стран во главе с Великобританией и Латвией.

Ожидается, что на понедельничной UDCG будут взяты дальнейшие обязательства, поскольку Германия и Великобритания согласятся закупить больше ракет ПВО, используя... 170 миллионов евро финансирования из Берлина.

На прошлой неделе бывший премьер-министр Борис Джонсон заявил, что он "очень расстроен" отсутствием интереса Великобритании к Украине, добавив, что отстаивание ее интересов является его главным приоритетом.

На мероприятии для украинских ветеранов в посольстве страны в Лондоне Джонсон рассказал The Telegraph: "Интерес к Украине сейчас очень низок. Мне из-за этого довольно грустно. Я имею в виду, что это как-то приходит и уходит, но для меня это главное. Главное".

Дополнение

Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич призвал страны НАТО перенимать украинский опыт внедрения инноваций в сфере обороны. Он подчеркнул важность сотрудничества военных и оборонной промышленности для оперативной поставки техники.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Джон Хили
Контактная группа по вопросам обороны Украины
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