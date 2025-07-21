Французькі компанії вирішили розпочати виробництво дронів в Україні - Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро рішення французьких компаній розпочати виробництво дронів в Україні. Також сторони підняли тему оборонної допомоги Україні, зокрема посилення протиповітряної оборони, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського у Telegram.

Обговорили оборонну допомогу, особливо потребу в засобах ППО, тренування наших воїнів, результати зустрічей у форматі "Рамштайн" - повідомив Зеленський.

За словами Глави держави, також було обговорено спільне оборонне виробництва, зокрема виготовлення дронів в Україні.

Ми готові розширювати спільне оборонне виробництво. Є рішення французьких компаній розпочати виготовлення дронів в Україні, і це дуже цінно. Також говорили про санкції проти росії та про переговори щодо вступу України в ЄС - розповів Президент.

Доповнення

Зеленський доручив провести аудит усіх оборонних угод із партнерами, щоб їх проаналізувати їх і реально забезпечити виконання. Президент очікує за 10 днів від секретаря РНБО Рустема Умєрова та міністра оборони Дениса Шмигаля звіт за результатами аудиту.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі закликатиме до "50-денної кампанії" з озброєння України, коли він головуватиме на зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG) (також відомої, як "Рамштайн")