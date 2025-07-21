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Зеленский анонсировал решения по перехватчикам "шахедов" и других дронах

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Президент Зеленский провел совещание по контрактованию дронов, в частности перехватчиков, и анонсировал принятие решений чиновниками. Заявленные объемы поставок дронов должны укрепить защиту позиций на фронте и нормальную жизнь.

Зеленский анонсировал решения по перехватчикам "шахедов" и других дронах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по контрактации необходимых дронов, с акцентом на дронах-перехватчиках, и что завтра члены правительства должны принять соответствующие решения, пишет УНН.

Очень содержательное совещание по разработкам, производству и закупкам дронов. Проанализировали все направления по необходимым дронам, и особый акцент - на дронах-перехватчиках. Были доклады по каждой действительно эффективной разработке, будем максимально контрактовать. Завтра члены правительства должны принять соответствующие решения

- написал Зеленский в соцсетях.

Он указал, что "работают вместе чиновники, СНБО, Вооруженные Силы Украины, команда Офиса".

По его словам, "заявленные объемы поставок дронов для наших Сил обороны Украины обеспечат укрепление защиты наших позиций на фронте и нормальной жизни в городах и селах".

"Ответственность за выполнение контрактов - персональная", - подчеркнул Зеленский.

"Работаем также над масштабированием наших дипстрайков. Спасибо всем, кто помогает", - указал Президент.

Зеленский дал Минобороны задание на контракты по перехватчикам "шахедов" и активизацию по дронам против российских объектов21.07.25, 13:24 • 2066 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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