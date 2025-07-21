Зеленский анонсировал решения по перехватчикам "шахедов" и других дронах
Киев • УНН
Президент Зеленский провел совещание по контрактованию дронов, в частности перехватчиков, и анонсировал принятие решений чиновниками. Заявленные объемы поставок дронов должны укрепить защиту позиций на фронте и нормальную жизнь.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по контрактации необходимых дронов, с акцентом на дронах-перехватчиках, и что завтра члены правительства должны принять соответствующие решения, пишет УНН.
Очень содержательное совещание по разработкам, производству и закупкам дронов. Проанализировали все направления по необходимым дронам, и особый акцент - на дронах-перехватчиках. Были доклады по каждой действительно эффективной разработке, будем максимально контрактовать. Завтра члены правительства должны принять соответствующие решения
Он указал, что "работают вместе чиновники, СНБО, Вооруженные Силы Украины, команда Офиса".
По его словам, "заявленные объемы поставок дронов для наших Сил обороны Украины обеспечат укрепление защиты наших позиций на фронте и нормальной жизни в городах и селах".
"Ответственность за выполнение контрактов - персональная", - подчеркнул Зеленский.
"Работаем также над масштабированием наших дипстрайков. Спасибо всем, кто помогает", - указал Президент.
Зеленский дал Минобороны задание на контракты по перехватчикам "шахедов" и активизацию по дронам против российских объектов21.07.25, 13:24 • 2066 просмотров