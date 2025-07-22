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россияне атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза", есть разрушения
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россияне атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза", есть разрушения

Киев • УНН

 • 9738 просмотра

В ночь на 22 июля российские войска совершили атаку на объекты газодобычи компании "Нафтогаз".

россияне атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза", есть разрушения

россияне атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза" в ночь на 22 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на группу "Нафтогаз".

Детали

Это исключительно акт терроризма, которым враг стремится запугать украинцев и сломить нашу волю. Цель террористов очевидна — ослабить Украину, сорвать подготовку к зиме и создать проблемы с газоснабжением для украинцев во время холодов 

- заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Сейчас идет ликвидация последствий. Команды специалистов работают на месте, добавил он.

Напомним

Утром 22 июля российские военные обстреляли село Садовое Херсонской области. В результате удара погиб 52-летний мужчина - он в момент обстрела находился во дворе.

Также УНН сообщал, что 22 июля россияне обстреляли Сумы, попав в Ковпаковском районе. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, также были выбиты окна в учебном и медицинском учреждениях.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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