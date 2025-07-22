россияне атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза", есть разрушения

россияне атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза" в ночь на 22 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на группу "Нафтогаз".

Детали

Это исключительно акт терроризма, которым враг стремится запугать украинцев и сломить нашу волю. Цель террористов очевидна — ослабить Украину, сорвать подготовку к зиме и создать проблемы с газоснабжением для украинцев во время холодов - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Сейчас идет ликвидация последствий. Команды специалистов работают на месте, добавил он.

Напомним

Утром 22 июля российские военные обстреляли село Садовое Херсонской области. В результате удара погиб 52-летний мужчина - он в момент обстрела находился во дворе.

Также УНН сообщал, что 22 июля россияне обстреляли Сумы, попав в Ковпаковском районе. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, также были выбиты окна в учебном и медицинском учреждениях.