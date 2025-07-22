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росіяни вранці вдарили з артилерії по передмістю Херсона: є жертва

Київ • УНН

 • 606 перегляди

Вранці 22 липня російські військові обстріляли село Садове на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув 52-річний місцевий житель, який перебував на подвір'ї.

росіяни вранці вдарили з артилерії по передмістю Херсона: є жертва

У Херсонській області російські війська вранці вдарили з артилерії по передмістю Херсона - селу Садове, загинув чоловік, повідомили у вівторок у Херсонській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, вранці 22 липня військові армії рф здійснили артилерійський обстріл села Садове Херсонського району.

Травми, несумісні з життям, отримав 52-річний місцевий житель, який в момент обстрілу перебував на подвір’ї.

Доповнення

Раніше сьогодні, за даними Херсонської ОВА, близько 08:00, російські окупанти обстріляли з артилерії Інженерне - постраждав 62-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Орієнтовно о 08:10 росіяни вдарили з артилерії по Херсону - постраждав 54-річний чоловік. Згодом стало відомо про ще одну постраждалу через ранковий російський обстріл Херсона - 55-річну жінку.

За даними поліції області, на Херсонщині внаслідок російських обстрілів минулої доби поранено дев’ять людей, серед постраждалих - поліцейський

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили будівлю театру, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Херсонська область
Tesla
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