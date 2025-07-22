Россияне утром ударили из артиллерии по пригороду Херсона: есть жертва

В Херсонской области российские войска утром ударили из артиллерии по пригороду Херсона - селу Садовое, погиб мужчина, сообщили во вторник в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, утром 22 июля военные армии РФ совершили артиллерийский обстрел села Садовое Херсонского района.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 52-летний местный житель, который в момент обстрела находился во дворе.

Дополнение

Ранее сегодня, по данным Херсонской ОВА, около 08:00, российские оккупанты обстреляли из артиллерии Инженерное - пострадал 62-летний мужчина, который находился на улице.

Ориентировочно в 08:10 россияне ударили из артиллерии по Херсону - пострадал 54-летний мужчина. Впоследствии стало известно о еще одной пострадавшей из-за утреннего российского обстрела Херсона - 55-летней женщине.

По данным полиции области, на Херсонщине в результате российских обстрелов за минувшие сутки ранены девять человек, среди пострадавших - полицейский

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 3 частных дома. Также оккупанты изуродовали здание театра, сельхозтехнику и частные автомобили.