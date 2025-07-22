Суми зазнали чергового удару рф дронами: є пошкодження

Суми зазнали сьогодні вдень чергового удару російських військ дронами, є пошкодження у навчальному та медичному закладі, повідомив у вівторок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Ворожі БпЛА після 13:00 атакували Сумську громаду. Є влучання в Ковпаківському районі Сум. Пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема вилетіли вікна у навчальному та медичному закладі. Триває обстеження. Люди, попередньо, не постраждали - написав Григоров.

Зі слів голови Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, "під удар потрапив один із навчальних закладів міста." "У результаті удару вибито вікна в закладі та в поліклініці міської лікарні", - уточнив він.

За словами Григорова, наслідки атак уточнюються. "Загроза повторних атак ворога зберігається. Перебувайте у безпечних місцях", - наголосив голова ОВА.

Доповнення

Уночі, як повідомив Григоров, ворог вдарив по житловому району Сум, пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок, обійшлося без жертв, але до медичного закладу доставили двох жителів одного з найбільш пошкоджених будинків. "60-річну жінку та 38-річного чоловіка обстежують та надають медичну допомогу", - повідомив Григоров.

Після удару ворога, з його слів, багато жителів спального району перебувають у шоковому стані. Попередньо за допомогою до медиків звернулися 12 людей.

За даними Сумської ОВА, минулої доби внаслідок російських обстрілів території області є поранені мирні жителі: у Путивльській громаді внаслідок удару БпЛА травмовано 11 цивільних осіб (1996 р.н., 2003 р.н., 2005 р.н., 1982 р.н., 1977 р.н., 1984 р.н., 1991 р.н., 1992 р.н., 1983 р.н., 2001 р.н.), в тому числі 1 дитина 2020 р.н.; у Сумській громаді внаслідок удару КАБ є поранені, серед них одна дитина: троє поранених на ранок були у лікарні, ще одному допомогу надали на місці. Також до медиків зверталися 12 постраждалих на місці.

Протягом доби, з ранку 21 липня до ранку 22 липня, російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 32 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.