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Сумы подверглись очередному удару рф дронами: есть повреждения

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Сегодня днем российские дроны атаковали Сумы, попав в Ковпаковском районе. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности выбиты окна в учебном и медицинском учреждениях, люди предварительно не пострадали.

Сумы подверглись очередному удару рф дронами: есть повреждения

Сумы подверглись сегодня днем очередному удару российских войск дронами, есть повреждения в учебном и медицинском учреждении, сообщил во вторник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Вражеские БпЛА после 13:00 атаковали Сумскую громаду. Есть попадания в Ковпаковском районе Сум. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, вылетели окна в учебном и медицинском учреждении. Продолжается обследование. Люди, предварительно, не пострадали

- написал Григоров.

По словам главы Сумской ГВА Сергея Кривошеенко, "под удар попало одно из учебных заведений города". "В результате удара выбиты окна в заведении и в поликлинике городской больницы", - уточнил он.

По словам Григорова, последствия атак уточняются. "Угроза повторных атак врага сохраняется. Находитесь в безопасных местах", - подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

Ночью, как сообщил Григоров, враг ударил по жилому району Сум, повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей, обошлось без жертв, но в медицинское учреждение доставили двух жителей одного из наиболее поврежденных домов. "60-летнюю женщину и 38-летнего мужчину обследуют и оказывают медицинскую помощь", - сообщил Григоров.

После удара врага, по его словам, многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Предварительно за помощью к медикам обратились 12 человек.

По данным Сумской ОВА, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов территории области есть раненые мирные жители: в Путивльской общине в результате удара БпЛА травмированы 11 гражданских лиц (1996 г.р., 2003 г.р., 2005 г.р., 1982 г.р., 1977 г.р., 1984 г.р., 1991 г.р., 1992 г.р., 1983 г.р., 2001 г.р.), в том числе 1 ребенок 2020 г.р.; в Сумской общине в результате удара КАБ есть раненые, среди них один ребенок: трое раненых на утро были в больнице, еще одному помощь оказали на месте. Также к медикам обращались 12 пострадавших на месте.

В течение суток, с утра 21 июля до утра 22 июля, российские войска совершили почти 70 обстрелов по 32 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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