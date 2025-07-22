росіяни атакували об'єкти газовидобутку "Нафтогазу", є руйнування

росіяни атакували об'єкти газовидобутку "Нафтогазу" у ніч на 22 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на групу "Нафтогаз".

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Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю. Мета терористів очевидна — послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Наразі триває ліквідація наслідків. Команди фахівців працюють на місці, додав він.

Нагадаємо

Вранці 22 липня російські військові обстріляли село Садове Херсонської області. Внаслідок удару загинув 52-річний чоловік - він в момент обстрілу перебував на подвір’ї.

Також УНН повідомляв, що 22 липня росіяни обстріляли Суми, влучивши у Ковпаківському районі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, також було вибито вікна у навчальному та медичному закладах.