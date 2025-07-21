Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела

Агентство по розыску и менеджменту активов снова оказалось в центре общественного внимания - на этот раз из-за уголовного производства, которое открыли по факту возможного злоупотребления служебным положением его должностных лиц. Однако, вместо действий, руководительница агентства Елена Дума прибегает к пафосным заявлениям о "нулевой толерантности к коррупции", пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе стало известно о начале уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами АРМА. Действия должностных лиц будут проверять из-за вероятных неправомерных действий во время передачи в управление Дома профсоюзов, которые озвучили в журналистском расследовании. Пока подозрения никому не объявлены.

Когда орган, который должен управлять арестованными активами, попадает под прицел антикоррупционных органов, общество ожидает немедленных действий от руководства. В такой ситуации логичным и очевидным шагом должно было бы стать заявление о начале служебного расследования, чтобы проверить, кто и как принимал решения, которые привели к уголовному производству.

Но до сих пор этого не произошло и никаких внутренних проверок не объявлено. Вместо этого, глава АРМА Елена Дума заявила, что агентство "ведет внутреннюю политику нулевой толерантности к коррупции", а открытие уголовного производства - это результат "хайпа" и некорректной работы журналистов.

Если это лишь "хайп" и агентству действительно нечего скрывать, то логично было бы публично заявить о начале внутреннего расследования и пообещать принять кадровые решения в случае доказательства чьей-то вины.

Это не первый случай, когда высшее руководство АРМА избегает ответственности и объяснений. Недавно в центре скандала из-за вероятного конфликта интересов оказался заместитель главы АРМА Григола Катамадзе в истории с продажей "Укрбуда". Общество ждало четкой позиции руководительницы агентства, однако никакого комментария или публичного расследования так и не было.

Отсутствие внутренних расследований на фоне скандалов подрывает доверие не только к руководству, но и к институции в целом. Если орган не демонстрирует пример прозрачности в собственной работе, возникают вполне логичные вопросы: не пытается ли его руководительница прикрывать подчиненных, вместо того, чтобы навести порядок?

Уголовное производство из-за вероятных злоупотреблений должностных лиц АРМА и реакция его руководства в очередной раз доказывают, что реформа учреждения и независимый аудит должны состояться как можно скорее. Об этом уже заявили даже в парламенте.