Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Київ • УНН
Керівництво АРМА не реагує на скандал щодо продажу “Укрбуд” фірмі з грузинсько-російським слідом, що викликає підозри у покриванні та ухиленні від відповідальності.
Скандал навколо продажу державної компанії "Укрбуд" фірмі з грузинсько-російським слідом не стихає вже другий тиждень. Проте в Агентстві з розшуку і менеджменту активів, чий топ посадовець безпосередньо фігурує у цій історії, вдають ніби нічого не сталося, пише УНН.
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За інформацією з відкритих джерел, заступник голови АРМА Грігол Катамадзе міг сприяти компанії "Петро Ойл Енд Кемікалс", яку очолює його син Іраклій Катамадзе, стати переможцем торгів за "Укрбуд". А сама компанія, веде до офшорів і до олігарха Давіда Бежуашвілі, якого пов’язують з легалізацією російських активів у Грузії.
Звʼязки Грігола Катамадзе з власниками "Петро Ойл Енд Кемікалс" викликають підозри у можливому конфлікті інтересів, зловживанні службовим становищем та непрозорому впливі на аукціон. Проте попри очевидний суспільний резонанс, жодної реакції з боку керівництва Агентства з розшуку і менеджменту активів досі немає.
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Очільниця агентства Олена Дума досі не відреагувала на скандал, до якого ймовірно причетний її заступник. Складається враження, що замість того, щоб дати оцінку його діям і захистити репутацію установи, вона просто закрила на все очі.
На думку адвоката, колишнього голови Громадської ради при АРМА Ігора Чобітька, така поведінка – вже типова для нинішнього керівництва агентства.
"У ситуації щодо ненадання коментарів про пов'язаних осіб, які беруть участь у тендері, то є вже стабільна практика роботи АРМА під керівництвом Думи. Фактично уся інформація, яка стосується її особисто або її команди, просто приховується і не надається. Хоча, дійсно, ця інформація (про ймовірну причетність Катамадзе - ред.) має суспільний інтерес і повинна надаватися невідкладно", - зазначив експерт.
Але якщо агенція не реагує на такі публічні скандали, то виникає питання: чи не є це свідченням причетності? Чи не намагається сама голова АРМА покривати діяльність свого заступника, замість того щоб негайно ініціювати службове розслідування і поставити крапку?
Ігор Чобітько наголосив, що службова перевірка точно необхідна.
"Але ж приймає рішення про початок службового розслідування голова, тим більше, що це стосується її заступника, оскільки їй стала відома інформація з джерел, які не закриті. Але чи буде воно, чи не буде? Думаю, що навіть якщо воно і буде, ми не будемо знати про хід цього розслідування і про його результат", - вважає він.
АРМА — орган, що оперує арештованими активами на мільярди. Тому суспільство має право почути, що думає з приводу скандалу голова АРМА Олена Дума і чи буде проведене службове розслідування. Мовчання у таких випадках — не нейтральна позиція, а уникнення відповідальності.
Нагадаємо
Компанії "Петро Ойл Енд Кемікалс"була єдиним учасником, який на кожному етапі аукціону пропонував ціну рівно на 1 тисячу гривень вищу за наступного конкурента. Це викликає підозри про те, що Грігол Катамадзе як не остання людина в АРМА, ймовірно мав інформацію, яка могла впливати на обізнаність учасників і хід торгів. Особливо, якщо враховувати, що йдеться про інтереси його сина.