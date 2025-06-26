Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”

$41.660.13
48.320.18
ukenru
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
10:24 • 672 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
08:26 • 11846 перегляди
Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті
Ексклюзив
08:12 • 47939 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
07:30 • 33884 перегляди
Що відбувається з авіаційною технікою після того, як вона "відпрацювала своє" – коментарі експертів
06:55 • 39584 перегляди
Масштабний збій "Резерв+" 26 червня: у Міноборони розповіли, коли ситуація стабілізується
25 червня, 19:38 • 54933 перегляди
Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу
25 червня, 16:35 • 87686 перегляди
Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
25 червня, 15:23 • 93051 перегляди
путін не поїде на саміт БРІКС через ордер МКС - ЗМІ
25 червня, 14:34 • 90920 перегляди
Трамп вважає, що путін хотів би вийти з війни
25 червня, 13:08 • 86127 перегляди
НАТО буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в Альянсі - Рютте
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4м/с
66%
747мм
Популярнi новини
Вибухи у москві: столиця рф у ніч на 26 червня зазнала чергового удару безпілотників26 червня, 00:41 • 38032 перегляди
Наводила ракетні удари на авіацію ЗСУ: мешканку Кривого Рогу засуджено до 15 років за ґратами26 червня, 01:14 • 62518 перегляди
ISW: росія готується до нападу на НАТО, Трамп це підтвердив26 червня, 01:45 • 64783 перегляди
росіяни створили фейк про мародерство, щоб зірвати евакуацію на Сумщині - ЦПД26 червня, 02:17 • 64220 перегляди
Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя вже 20 людей05:44 • 48403 перегляди
Публікації
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом” 09:58 • 10410 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
08:12 • 47939 перегляди
Знову за старе? Кузьміних зацікавився 10 мільйонами гривень, що мають виділити лікарням Житомира25 червня, 17:45 • 83709 перегляди
Основа гвинтокрилої авіації України: сімейство вертольотів Ми залишаються незамінними у військових операціях25 червня, 17:24 • 90178 перегляди
Фармацевтична інфляція і прорахунок уряду: маркетинг заборонили, а ціни на ліки так і не знизились25 червня, 16:14 • 98582 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Гаага
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда07:00 • 19650 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 37321 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 45516 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 25 червня, 15:21 • 41088 перегляди
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста24 червня, 18:18 • 76423 перегляди
Актуальне
Нью-Йорк таймс
Файненшл таймс
BFM TV
Fox News Channel
Вашингтон пост

Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”

Київ • УНН

 • 10359 перегляди

Керівництво АРМА не реагує на скандал щодо продажу “Укрбуд” фірмі з грузинсько-російським слідом, що викликає підозри у покриванні та ухиленні від відповідальності.

Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”

Скандал навколо продажу державної компанії "Укрбуд" фірмі з грузинсько-російським слідом не стихає вже другий тиждень. Проте в Агентстві з розшуку і менеджменту активів, чий топ посадовець безпосередньо фігурує у цій історії, вдають ніби нічого не сталося, пише УНН.

Деталі

За інформацією з відкритих джерел, заступник голови АРМА Грігол Катамадзе міг сприяти компанії "Петро Ойл Енд Кемікалс", яку очолює його син Іраклій Катамадзе, стати переможцем торгів за "Укрбуд". А сама компанія, веде до офшорів і до олігарха Давіда Бежуашвілі, якого пов’язують з легалізацією російських активів у Грузії.

Звʼязки Грігола Катамадзе з власниками "Петро Ойл Енд Кемікалс" викликають підозри у можливому конфлікті інтересів, зловживанні службовим становищем та непрозорому впливі на аукціон. Проте попри очевидний суспільний резонанс, жодної реакції з боку керівництва Агентства з розшуку і менеджменту активів досі немає.

Збіг чи змова? Партія Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту про реформу АРМА23.06.25, 16:36 • 208122 перегляди

Очільниця агентства Олена Дума досі не відреагувала на скандал, до якого ймовірно причетний її заступник. Складається враження, що замість того, щоб дати оцінку його діям і захистити репутацію установи, вона просто закрила на все очі.

На думку адвоката, колишнього голови Громадської ради при АРМА Ігора Чобітька, така поведінка – вже типова для нинішнього керівництва агентства.

"У ситуації щодо ненадання коментарів про пов'язаних осіб, які беруть участь у тендері, то є вже стабільна практика роботи АРМА під керівництвом Думи. Фактично уся інформація, яка стосується її особисто або її команди, просто приховується і не надається. Хоча, дійсно, ця інформація (про ймовірну причетність Катамадзе - ред.) має суспільний інтерес і повинна надаватися невідкладно", - зазначив експерт.

Але якщо агенція не реагує на такі публічні скандали, то виникає питання: чи не є це свідченням причетності? Чи не намагається сама голова АРМА покривати діяльність свого заступника, замість того щоб негайно ініціювати службове розслідування і поставити крапку?

Ігор Чобітько наголосив, що службова перевірка точно необхідна.

"Але ж приймає рішення про початок службового розслідування голова, тим більше, що це стосується її заступника, оскільки їй стала відома інформація з джерел, які не закриті. Але чи буде воно, чи не буде? Думаю, що навіть якщо воно і буде, ми не будемо знати про хід цього розслідування і про його результат", - вважає він.

АРМА — орган, що оперує арештованими активами на мільярди. Тому суспільство має право почути, що думає з приводу скандалу голова АРМА Олена Дума і чи буде проведене службове розслідування. Мовчання у таких випадках —  не нейтральна позиція, а уникнення відповідальності.

Нагадаємо

Компанії "Петро Ойл Енд Кемікалс"була єдиним учасником, який на кожному етапі аукціону пропонував ціну рівно на 1 тисячу гривень вищу за наступного конкурента. Це викликає підозри про те, що Грігол Катамадзе як не остання людина в АРМА, ймовірно мав інформацію, яка могла впливати на обізнаність учасників і хід торгів. Особливо, якщо враховувати, що йдеться про інтереси його сина.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НППублікації
Україна
Грузія
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9