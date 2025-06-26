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Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”

Киев • УНН

 • 7528 просмотра

Руководство АРМА не реагирует на скандал о продаже “Укрбуд” фирме с грузинско-российским следом, что вызывает подозрения в покрывательстве и уклонении от ответственности.

Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”

Скандал вокруг продажи государственной компании "Укрбуд" фирме с грузинско-российским следом не утихает уже вторую неделю. Однако в Агентстве по розыску и менеджменту активов, чей топ-чиновник непосредственно фигурирует в этой истории, делают вид, будто ничего не произошло, пишет УНН.

Детали

По информации из открытых источников, заместитель председателя АРМА Григол Катамадзе мог способствовать компании "Петро Ойл Энд Кемикалс", которую возглавляет его сын Ираклий Катамадзе, стать победителем торгов за "Укрбуд". А сама компания ведет к оффшорам и к олигарху Давиду Бежуашвили, которого связывают с легализацией российских активов в Грузии.

Связи Григора Катамадзе с владельцами "Петро Ойл Энд Кемикалс" вызывают подозрения в возможном конфликте интересов, злоупотреблении служебным положением и непрозрачном влиянии на аукцион. Однако, несмотря на очевидный общественный резонанс, никакой реакции со стороны руководства Агентства по розыску и менеджменту активов до сих пор нет.

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Глава агентства Елена Дума до сих пор не отреагировала на скандал, к которому вероятно причастен ее заместитель. Складывается впечатление, что вместо того, чтобы дать оценку его действиям и защитить репутацию учреждения, она просто закрыла на все глаза.

По мнению адвоката, бывшего председателя Общественного совета при АРМА Игоря Чобитько, такое поведение – уже типично для нынешнего руководства агентства.

"В ситуации относительно непредоставления комментариев о связанных лицах, участвующих в тендере, это уже стабильная практика работы АРМА под руководством Думы. Фактически вся информация, касающаяся ее лично или ее команды, просто скрывается и не предоставляется. Хотя, действительно, эта информация (о вероятной причастности Катамадзе - ред.) имеет общественный интерес и должна предоставляться безотлагательно", - отметил эксперт.

Но если агентство не реагирует на такие публичные скандалы, то возникает вопрос: не является ли это свидетельством причастности? Не пытается ли сама глава АРМА покрывать деятельность своего заместителя, вместо того чтобы немедленно инициировать служебное расследование и поставить точку?

Игорь Чобитько подчеркнул, что служебная проверка точно необходима.

"Но ведь принимает решение о начале служебного расследования глава, тем более, что это касается ее заместителя, поскольку ей стала известна информация из источников, которые не закрыты. Но будет ли оно, или не будет? Думаю, что даже если оно и будет, мы не будем знать о ходе этого расследования и о его результате", - считает он.

АРМА — орган, оперирующий арестованными активами на миллиарды. Поэтому общество имеет право услышать, что думает по поводу скандала глава АРМА Елена Дума и будет ли проведено служебное расследование. Молчание в таких случаях —  не нейтральная позиция, а уклонение от ответственности.

Напомним

Компания "Петро Ойл Энд Кемикалс" была единственным участником, который на каждом этапе аукциона предлагал цену ровно на 1 тысячу гривен выше следующего конкурента. Это вызывает подозрения о том, что Григол Катамадзе как не последний человек в АРМА, вероятно, имел информацию, которая могла влиять на осведомленность участников и ход торгов. Особенно, если учитывать, что речь идет об интересах его сына.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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