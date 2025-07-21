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Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи

Київ • УНН

 • 5334 перегляди

Кримінальне провадження відкрито за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовців АРМА, але голова агентства Олена Дума не оголошує внутрішніх перевірок. Це підриває довіру до інституції та викликає питання щодо її прозорості.

Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи

Агентство з розшуку і менеджменту активів знову опинилося у центрі суспільної уваги - цього разу через кримінальне провадження, яке відкрили за фактом можливого зловживання службовим становищем його посадовців. Однак, замість дій, очільниця агентства Олена Дума вдається до пафосних заяв про "нульову толерантність до корупції", пише УНН.

Деталі

На минулому тижні стало відомо про початок кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями АРМА. Дії посадових осіб перевірятимуть через ймовірні неправомірні дії під час передачі в управління Будинку профспілок, які озвучили у журналістському розслідуванні. Поки підозри нікому не оголошено.

Коли орган, який має управляти арештованими активами, потрапляє під приціл антикорупційних органів, суспільство очікує негайних дій від керівництва. У такій ситуації логічним і очевидним кроком мала би стати заява про початок службового розслідування, щоб перевірити, хто і як ухвалював рішення, що призвели до кримінального провадження.

Але досі цього не сталося і жодних внутрішніх перевірок не оголошено. Замість цього, голова АРМА Олена Дума заявила, що агентство "веде внутрішню політику нульової толерантності до корупції", а відкриття кримінального провадження - це результат "хайпу" та некоректної роботи журналістів.

Якщо це лише "хайп" і агентству дійсно немає чого приховувати, то логічно було б публічно заявити про початок внутрішнього розслідування і пообіцяти прийняти кадрові рішення у випадку доведення чиєїсь вини. 

Це не перший випадок, коли найвище керівництво АРМА уникає відповідальності та пояснень. Нещодавно у центрі скандалу через ймовірний конфлікт інтересів опинився заступник голови АРМА Грігола Катамадзе в історії з продажем "Укрбуду". Суспільство чекало чіткої позиції очільниці агентства, однак жодного коментаря чи публічного розслідування так і не було. 

Відсутність внутрішніх розслідувань на тлі скандалів підриває довіру не лише до керівництва, а й до інституції загалом. Якщо орган не демонструє приклад прозорості у власній роботі, виникають цілком логічні запитання: чи не намагається його очільниця прикривати підлеглих, замість того, щоб навести лад?

Кримінальне провадження через ймовірні зловживання посадовців АРМА та реакція його керівництва вчергове доводять, що реформа установи та незалежний аудит мають відбутися якомога швидше. Про це вже заявили навіть у парламенті.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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