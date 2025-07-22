Суд отстранил Синчука от должности детектива НАБУ

Печерский районный суд Киева отстранил от должности старшего оперативного сотрудника третьего отдела управления специальных операций НАБУ Максима Синчука, передает корреспондент УНН.

Суд отстранил подозреваемого до 16 сентября.

Дополнение

О подозрении сообщено трем сотрудникам НАБУ за совершение дорожно-транспортных происшествий, повлекших увечья потерпевших. Среди них Синчук.

Печерский районный суд уже отстранил оперуполномоченного НАБУ Антона Олейника от должности.

Также Печерский районный суд Киева отправил под стражу руководителя одного из территориальных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в пособничестве РФ и его отца.

Напомним

СБУ заявляла, что отец Руслана Магамедрасулова — Сентябрь Магамедрасулов имеет гражданство России, однако его сын не указал на это при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон.

В общей сложности сотрудники СБУ, ГБР и ОГП накануне провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве РФ.

Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом. По данным следствия, Магамедрасулов имел тесный контакт с народным депутатом Федором Христенко.

Также был задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для ФСБ и работает в элитнейшем закрытом подразделении "Д-2".

По данным следствия, куратором сотрудника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала ФСБ. Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан.

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задокументировали новые факты утечки из Национального антикоррупционного бюро Украины конфиденциальной информации, касающейся деятельности Бюро.