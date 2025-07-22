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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский подписал закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП

Киев • УНН

 • 1204 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12414, который регулирует деятельность НАБУ и САП. Документ предоставляет Генеральному прокурору право давать указания органам досудебного расследования, включая НАБУ и САП, а также доступ к их материалам.

Зеленский подписал закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12414, регулирующий деятельность НАБУ и САП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.

Детали

Как известно, сегодня, 22 июля, Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ поддержали 263 нардепа.

Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

Согласно поправкам к проекту закона Генеральный прокурор Украины может давать указания органам досудебного расследования (в том числе НАБУ и САП). Кроме того, Генпрокурор будет иметь право доступа к материалам, документам и другим сведениям органов досудебного расследования.

Также Генпрокурор имеет право давать письменные указания руководителям органов досудебного расследования, которые будут обязательными для исполнения. Прежде всего речь идет о предоставлении ему материалов досудебного расследования с установлением срока и способа ее выполнения.

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Дополнение

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал изменения в законодательство, принятые сегодня и которые, в частности, касаются работы органов прокуратуры в условиях военного положения. Он, в частности, отметил, что законодательные изменения касаются кадровых вопросов, которые дают возможность усилить кадровый потенциал органов прокуратуры.

Народный депутат, член Комитета ВР по вопросам правовой политики Владимир Ватрас отметил, что законопроект № 12414, который, по его мнению, возвращает украинскую правосубъектность и баланс в правоохранительную систему.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Руслан Кравченко
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина
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