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СБУ будет и в дальнейшем искоренять российских агентов в любом государственном органе Украины: Малюк на встрече с представителями стран-членов G7

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

Глава СБУ Василий Малюк заявил о приоритетности борьбы с российскими агентами, в частности в НАБУ, где 21 июля задержали "крота" и руководителя межрегиональных управлений. Генпрокурор Руслан Кравченко подтвердил законность собранных доказательств, а представители G7 получили исчерпывающие ответы относительно спецоперации.

СБУ будет и в дальнейшем искоренять российских агентов в любом государственном органе Украины: Малюк на встрече с представителями стран-членов G7

Приоритетной задачей СБУ в условиях войны является борьба с российскими агентами и недопущение влияния вражеских спецслужб на любые государственные органы Украины. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк на встрече с представителями стран-членов G7, участие в которой приняли также Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и глава ГБР Алексей Сухачев, передает УНН.

В условиях полномасштабной войны наличие агентов РФ в любом государственном органе является совершенно неприемлемым. Для нас нет исключений, мы будем и в дальнейшем искоренять вражеское влияние где бы то ни было. НАБУ необходимо очищаться от влияния вражеских спецслужб. И мы будем в дальнейшем заниматься этим вместе с руководством Бюро, активно помогая им в этом 

- сказал Малюк.

Он подчеркнул, что СБУ и ОГП собрали основательную доказательную базу по всем подозреваемым сотрудникам НАБУ. В частности, вчера, 21 июля, СБУ задержала российского "крота" в одном из элитных подразделений Бюро, а также руководителя межрегиональных управлений детективов НАБУ, подозреваемого в пособничестве государству-агрессору. Кроме этого, заочное подозрение в госизмене объявили нардепу-беглецу от ОПЗЖ Федору Христенко, который, по версии следствия, имел непосредственное влияние на деятельность антикоррупционного органа.

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Было осуществлено надлежащее процессуальное руководство и проверена законность всех собранных доказательств. Все следственные действия проведены в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. Суд также подтвердил законность полученных доказательств и обоснованность подозрений. Для Офиса Генерального прокурора, как и для коллег из СБУ и ГБР, на первом месте - соблюдение закона. И мы действуем исключительно в пределах и способом, предусмотренным законом 

- отметил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Представители стран G7 получили исчерпывающие ответы на свои вопросы относительно работы правоохранительных органов Украины и, в частности, недавней спецоперации СБУ и ОГП по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

ГБР, СБУ и ОГП продолжают совместную работу по противодействию преступлениям в высших эшелонах власти. И мы будем качественно выполнять нашу работу безотносительно к тому, в каких структурах и на каких должностях работают наши фигуранты 

– отметил Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Напомним

Сегодня Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко вместе с главой СБУ Василием Малюком и директором ГБР Алексеем Сухачевым пообщался с представителями G7. Международные партнеры получили исчерпывающие ответы относительно недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Василий Малюк
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Украина
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