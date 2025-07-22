СБУ будет и в дальнейшем искоренять российских агентов в любом государственном органе Украины: Малюк на встрече с представителями стран-членов G7

Приоритетной задачей СБУ в условиях войны является борьба с российскими агентами и недопущение влияния вражеских спецслужб на любые государственные органы Украины. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк на встрече с представителями стран-членов G7, участие в которой приняли также Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и глава ГБР Алексей Сухачев, передает УНН.

В условиях полномасштабной войны наличие агентов РФ в любом государственном органе является совершенно неприемлемым. Для нас нет исключений, мы будем и в дальнейшем искоренять вражеское влияние где бы то ни было. НАБУ необходимо очищаться от влияния вражеских спецслужб. И мы будем в дальнейшем заниматься этим вместе с руководством Бюро, активно помогая им в этом - сказал Малюк.

Он подчеркнул, что СБУ и ОГП собрали основательную доказательную базу по всем подозреваемым сотрудникам НАБУ. В частности, вчера, 21 июля, СБУ задержала российского "крота" в одном из элитных подразделений Бюро, а также руководителя межрегиональных управлений детективов НАБУ, подозреваемого в пособничестве государству-агрессору. Кроме этого, заочное подозрение в госизмене объявили нардепу-беглецу от ОПЗЖ Федору Христенко, который, по версии следствия, имел непосредственное влияние на деятельность антикоррупционного органа.

Нардеп ОПЗЖ Христенко разоблачен как резидент ФСБ, влиявший на НАБУ

Было осуществлено надлежащее процессуальное руководство и проверена законность всех собранных доказательств. Все следственные действия проведены в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. Суд также подтвердил законность полученных доказательств и обоснованность подозрений. Для Офиса Генерального прокурора, как и для коллег из СБУ и ГБР, на первом месте - соблюдение закона. И мы действуем исключительно в пределах и способом, предусмотренным законом - отметил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Представители стран G7 получили исчерпывающие ответы на свои вопросы относительно работы правоохранительных органов Украины и, в частности, недавней спецоперации СБУ и ОГП по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

ГБР, СБУ и ОГП продолжают совместную работу по противодействию преступлениям в высших эшелонах власти. И мы будем качественно выполнять нашу работу безотносительно к тому, в каких структурах и на каких должностях работают наши фигуранты – отметил Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Напомним

Сегодня Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко вместе с главой СБУ Василием Малюком и директором ГБР Алексеем Сухачевым пообщался с представителями G7. Международные партнеры получили исчерпывающие ответы относительно недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ.