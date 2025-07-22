СБУ будет и в дальнейшем искоренять российских агентов в любом государственном органе Украины: Малюк на встрече с представителями стран-членов G7
Киев • УНН
Глава СБУ Василий Малюк заявил о приоритетности борьбы с российскими агентами, в частности в НАБУ, где 21 июля задержали "крота" и руководителя межрегиональных управлений. Генпрокурор Руслан Кравченко подтвердил законность собранных доказательств, а представители G7 получили исчерпывающие ответы относительно спецоперации.
Приоритетной задачей СБУ в условиях войны является борьба с российскими агентами и недопущение влияния вражеских спецслужб на любые государственные органы Украины. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк на встрече с представителями стран-членов G7, участие в которой приняли также Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и глава ГБР Алексей Сухачев, передает УНН.
В условиях полномасштабной войны наличие агентов РФ в любом государственном органе является совершенно неприемлемым. Для нас нет исключений, мы будем и в дальнейшем искоренять вражеское влияние где бы то ни было. НАБУ необходимо очищаться от влияния вражеских спецслужб. И мы будем в дальнейшем заниматься этим вместе с руководством Бюро, активно помогая им в этом
Он подчеркнул, что СБУ и ОГП собрали основательную доказательную базу по всем подозреваемым сотрудникам НАБУ. В частности, вчера, 21 июля, СБУ задержала российского "крота" в одном из элитных подразделений Бюро, а также руководителя межрегиональных управлений детективов НАБУ, подозреваемого в пособничестве государству-агрессору. Кроме этого, заочное подозрение в госизмене объявили нардепу-беглецу от ОПЗЖ Федору Христенко, который, по версии следствия, имел непосредственное влияние на деятельность антикоррупционного органа.
Нардеп ОПЗЖ Христенко разоблачен как резидент ФСБ, влиявший на НАБУ21.07.25, 11:13 • 3358 просмотров
Было осуществлено надлежащее процессуальное руководство и проверена законность всех собранных доказательств. Все следственные действия проведены в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. Суд также подтвердил законность полученных доказательств и обоснованность подозрений. Для Офиса Генерального прокурора, как и для коллег из СБУ и ГБР, на первом месте - соблюдение закона. И мы действуем исключительно в пределах и способом, предусмотренным законом
Представители стран G7 получили исчерпывающие ответы на свои вопросы относительно работы правоохранительных органов Украины и, в частности, недавней спецоперации СБУ и ОГП по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
ГБР, СБУ и ОГП продолжают совместную работу по противодействию преступлениям в высших эшелонах власти. И мы будем качественно выполнять нашу работу безотносительно к тому, в каких структурах и на каких должностях работают наши фигуранты
Напомним
Сегодня Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко вместе с главой СБУ Василием Малюком и директором ГБР Алексеем Сухачевым пообщался с представителями G7. Международные партнеры получили исчерпывающие ответы относительно недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ.