Нейтралізація російського впливу на НАБУ: Кравченко та Малюк дали представникам G7 вичерпні відповіді щодо спецоперації

Генеральний прокурор Руслан Кравченко разом головою СБУ Василем Малюком і директором ДБР Олексієм Сухачовим поспілкувався з представниками G7. Міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ, передає УНН.

Обговорили низку питань: від викорінення корупції і реформи правоохоронних органів, до боротьби з ворогом на передовій і всередині країни — з агентами рф. Наші міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання: і щодо роботи правоохоронних органів України в цілому, і щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ – повідомив Кравченко у Facebook.

Генпрокурор переконаний, що "довіра і впевненість громадськості у верховенстві права — надважливі".

… в цьому наше бачення з міжнародними партнерами співпадає. Вдячний за послідовну підтримку України – резюмував Кравченко.

Нагадаємо

Загалом працівники СБУ, ДБР та ОГП напередодні провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

Зокрема, було затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф.

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Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком. За даними слідства, Магамедрасулов мав тісний контакт із народним депутатом Федором Христенком.

Також був затриманий співробітник Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2".

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За даними слідства, куратором працівника НАБУ був Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони В. Януковича, який в лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився в анексованому Криму, де його і завербувала фсб. Вказаний співробітник збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян.

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ задокументували нові факти витоку з Національного антикорупційного бюро України конфіденційної інформації, що стосується діяльності Бюро.

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