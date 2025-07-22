НАБУ перетворилось на непрозору структуру з агентами ФСБ, а антикорупційні активісти цього не помічають – експерт

Антикорупційні активісти не побачили державну зраду та "кротів" в НАБУ. Гільдія антикорапшену в Україні живе за подвійними стандартами та має подвійне дно. Про це написав політичний експерт, юрист Михайло Шнайдер, коментуючи вчорашню історію з обшуками та арештами в НАБУ, передає УНН.

Держзрада та "кроти" в НАБУ, яких впритул не побачили професійні антикорупціонери типу шабуніних, ніколових та інших "борців", вкотре свідчить: гільдія антикорапшену в Україні живе за подвійними стандартами, має подвійне дно – зазначив експерт.

У своєму дописі Шнайдер стверджує, що діяльність НАБУ давно втратила ознаки прозорості. У той же час, громадські активісти, які мали б його контролювати, натомість фактично обслуговують Бюро.

Суспільство виховало "грантоїдів", які за гроші готові закрити очі навіть на держзраду та співпрацю НАБУ з фсб рф – обурився він.

Він перераховував низку гучних скандалів, що свідчать про глибокі проблеми у НАБУ: торгівля коноплею з рф, відпочинок детективів на курортах під час війни, "зливи" секретної інформації, російські паспорти в родинах працівників, хабарі, співпраця з агентами фсб тощо.

Експерт констатував, що антикорупціонери не бачать проблеми не лише у цьому, а навіть у співпраці НАБУ з ворогом.

Ні Шабунін, ні Ніколов, ні ЦПК, ні Каленюк ні інші антикорупціонери не бачать проблеми в тому, що НАБУ у війну співпрацює з ворогом. Не бачать проблеми в тому, що Бюро – повністю непрозора, закрита структура з доступом до секретної державної інформації. І ця структура за 10 років свого існування проїла в 12 разів більше грошей, ніж повернула в бюджет. Жодного керівника Бюро ні разу не бачили в Раді. НАБУ тупо не звітує. Але це активістів за гроші не цікавить. Бо в них задача обслуговувати НАБУ, а не закон – наголосив він.

На думку Шнайдера, українська "антикорупційна тусовка" має власні інтереси та захищає не державу, а структуру, яка стала закритою і небезпечною для країни.

Її (антикорупційної тусовки – ред.) здатність не бачити у чорному чорне вражає. Між законом та своїми вони вибирають своїх. У значної частини професійних захисників НАБУ – подвійне громадянство. Тому якщо кроти з НАБУ будуть дуже активними, руйнуючи нацбезпеку країни, антикорапшен "грядка" просто виїде за кордон до діаспори. Це нам з вами тут залишатись – підсумував експерт.

Як повідомлялося, вчора працівниками СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

Зокрема, затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком. Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами рф та впливає на діяльність НАБУ. Йому оголосили підозру у державній зраді.