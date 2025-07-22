НАБУ превратилось в непрозрачную структуру с агентами фсб, а антикоррупционные активисты этого не замечают – эксперт

Антикоррупционные активисты не увидели государственной измены и "кротов" в НАБУ. Гильдия антикорапшена в Украине живет по двойным стандартам и имеет двойное дно. Об этом написал политический эксперт, юрист Михаил Шнайдер, комментируя вчерашнюю историю с обысками и арестами в НАБУ, передает УНН.

Госпредательство и "кроты" в НАБУ, которых в упор не увидели профессиональные антикоррупционеры типа шабуниных, николовых и других "борцов", в очередной раз свидетельствует: гильдия антикорапшена в Украине живет по двойным стандартам, имеет двойное дно – отметил эксперт.

В своем сообщении Шнайдер утверждает, что деятельность НАБУ давно потеряла признаки прозрачности. В то же время, общественные активисты, которые должны бы его контролировать, вместо этого фактически обслуживают Бюро.

Общество воспитало "грантоедов", которые за деньги готовы закрыть глаза даже на госизмене и сотрудничество НАБУ с фсб рф – возмутился он.

Он перечислил ряд громких скандалов, свидетельствующих о глубоких проблемах в НАБУ: торговля коноплей с рф, отдых детективов на курортах во время войны, "сливы" секретной информации, российские паспорта в семьях работников, взятки, сотрудничество с агентами фсб и т.п.

Эксперт констатировал, что антикоррупционеры не видят проблемы не только в этом, но даже в сотрудничестве НАБУ с врагом.

Ни Шабунин, ни Николов, ни ЦПК, ни Каленюк, ни другие антикоррупционеры не видят проблемы в том, что НАБУ во время войны сотрудничает с врагом. Не видят проблемы в том, что Бюро полностью непрозрачная, закрытая структура с доступом к секретной государственной информации. И эта структура за 10 лет своего существования проела в 12 раз больше денег, чем вернула в бюджет. Ни одного руководителя Бюро ни разу не видели в Раде. НАБУ тупо не отчитывается. Но это активистов за деньги не интересует. Потому что у них задача обслуживать НАБУ, а не закон – подчеркнул он.

По мнению Шнайдера, украинская "антикоррупционная тусовка" имеет свои интересы и защищает не государство, а структуру, которая стала закрытой и опасной для страны.

Ее (антикоррупционной тусовки – ред.) способность не видеть в черном черное поражает. Между законом и своими они выбирают своих. У значительной части профессиональных защитников НАБУ – двойное гражданство. Поэтому если кроты из НАБУ будут очень активны, разрушая нацбезопасность страны, антикорапшен "грядка" просто выедет за границу в диаспору. Это нам с вами здесь оставаться – резюмировал эксперт.

Как сообщалось, вчера работниками СБУ, ДБР и ОГП проведено более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом. Также во время расследования правоохранители установили, что чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами рф и влияет на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене.