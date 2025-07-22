Мова йде про нейтралізацію впливу фсб на Бюро - експерт про відсутність політичних мотивів у справі НАБУ

Справа про співпрацю низки топ-посадовців НАБУ з росією немає політичного підтексту - мова йде викриття державної зради, торгівлі з ворогом та діяльності в інтересах рф. Тобто про нейтралізацію впливу фсб на Бюро. Про це пише політолог, військовий Кирило Сазонов, коментуючи останню спецоперацію СБУ та Офісу Генпрокурора.

Експерт вважає, що за результатами розслідування НАБУ потребує очищення.

Виявлені факти дуже конкретні. Обвинувачення - серйозні. Очевидно, що справа з держзрадою в НАБУ - не політична, як би хтось не хотів прикрутити сюди політику. Розслідування було спільною роботою СБУ та Офісу Генерального Прокурора, а підозру детективам НАБУ підписав сам Генпрокурор - акцентує Сазонов.

Політолог підкреслює, що антикорупційна система в її нинішньому вигляді не працює. "Мова йде про зв’язки з рф топ-посадовців Бюро та про прямих агентів фсб у НАБУ. Суспільство має відреагувати на цей "НАБУгейт". Своє слова має сказати і ТСК, створена у Верховній Раді, яка розслідує ефективність роботи антикорупційних органів. Всіх працівників НАБУ треба перевірити на предмет роботи на рф, а також заборонити виїзд з країни", - пише експерт.

"Бачу, що "професійні захисники НАБУ" вже включились в роботу. Дивно виглядають їх спроби перевести розмову на якісь юридичні тонкощі. Але факти річ вперта. І всі вони проти НАБУ. Мова йде про роботу на росію і тут не місце подвійним стандартам!" - резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ та ОГП провели масштабну спецоперацію, викривши низку працівників НАБУ на зв’язках з росією. Так один з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов організував незаконну торгівлю з країною-агресором. Чинний нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко керував набушниками: "агенти НАБУ по виклику" на замовлення Христенка супроводжували виїзд за кордон олігарха Боголюбова. А співробітник Центрального апарату НАБУ Віктор Гусаров працював у найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби. Передавав інформацію з обмеженим доступом своєму куратору – колишньому заступнику керівника охорони Януковича Дмитру Іванцову.