Мова йде про нейтралізацію впливу фсб на Бюро - експерт про відсутність політичних мотивів у справі НАБУ

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Офіс Генерального прокурора та СБУ виявили нові факти витоку з НАБУ інформації з обмеженим доступом
08:08 • 8868 перегляди
Офіс Генерального прокурора та СБУ виявили нові факти витоку з НАБУ інформації з обмеженим доступом
07:27 • 18919 перегляди
На оборону потрібно $120 млрд наступного року, половину планують отримати за підтримки союзників - Шмигаль
06:19 • 36031 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів
Ексклюзив
06:15 • 20455 перегляди
Агенти рф у НАБУ: таке трапляється, коли структура працює безконтрольно – експерт
05:56 • 29976 перегляди
Мораторій на перевірки бізнесу: що передбачає затверджене Зеленським рішення РНБО
Ексклюзив
05:30 • 22853 перегляди
Слід дати належну оцінку процесу добору співробітників НАБУ – юрист
21 липня, 17:47 • 37702 перегляди
Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 129696 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 14:45 • 64162 перегляди
Скільки фруктів та ягід можна вживати щодня та чи є протипоказання - пояснює нутриціолог
Ексклюзив
21 липня, 14:09 • 94167 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2.5м/с
52%
743мм
Популярнi новини
Нідерланди зроблять значний внесок у постачання Україні Patriot - міністр оборони22 липня, 00:40 • 29364 перегляди
Двоє киян підпалювали будинки родин військових на замовлення спецслужб рф: подробиці від Нацполіції22 липня, 01:01 • 32278 перегляди
Українські військові показали ефектне знищення окупантів та ворожої техніки на Харківщині22 липня, 01:23 • 27381 перегляди
Атака на Одесу: мер міста розповів про наслідки ворожих дронових ударів22 липня, 01:47 • 25595 перегляди
Іран заявляє про готовність до ядерних переговорів зі США, але є умова22 липня, 02:11 • 29420 перегляди
Публікації
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних07:18 • 23944 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу06:46 • 25273 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів 06:19 • 36038 перегляди
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи21 липня, 15:24 • 94864 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 129697 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Коломойський
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Одеса
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 131843 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 225942 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 241394 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 237672 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 237352 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Truth Social
Airbus A320 серії
Dragon 2

Мова йде про нейтралізацію впливу фсб на Бюро - експерт про відсутність політичних мотивів у справі НАБУ

Київ • УНН

 • 624 перегляди

Політолог Кирило Сазонов стверджує, що справа про співпрацю топ-посадовців НАБУ з Росією не має політичного підтексту, а є викриттям державної зради та діяльності в інтересах РФ. Він наголошує на необхідності очищення НАБУ та перевірки всіх працівників на предмет роботи на РФ.

Мова йде про нейтралізацію впливу фсб на Бюро - експерт про відсутність політичних мотивів у справі НАБУ

Справа про співпрацю низки топ-посадовців НАБУ з росією немає  політичного підтексту - мова йде викриття державної зради, торгівлі з ворогом та діяльності в інтересах рф. Тобто про нейтралізацію впливу фсб на Бюро. Про це пише політолог, військовий Кирило Сазонов, коментуючи останню спецоперацію СБУ та Офісу Генпрокурора.

Експерт вважає, що за результатами розслідування НАБУ потребує очищення.

Виявлені факти дуже конкретні. Обвинувачення - серйозні. Очевидно, що справа з держзрадою в НАБУ - не політична, як би хтось не хотів прикрутити сюди політику. Розслідування було спільною роботою СБУ та Офісу Генерального Прокурора, а підозру детективам НАБУ підписав сам Генпрокурор

- акцентує Сазонов.

Політолог підкреслює, що антикорупційна система в її нинішньому вигляді не працює. "Мова йде про зв’язки з рф топ-посадовців Бюро та про прямих агентів фсб у НАБУ. Суспільство має відреагувати на цей "НАБУгейт". Своє слова має сказати і ТСК, створена у Верховній Раді, яка розслідує ефективність роботи антикорупційних органів. Всіх працівників НАБУ треба перевірити на предмет роботи на рф, а також заборонити виїзд з країни", - пише експерт.

"Бачу, що "професійні захисники НАБУ" вже включились в роботу. Дивно виглядають їх спроби перевести розмову на якісь юридичні тонкощі. Але факти річ вперта. І всі вони проти НАБУ. Мова йде про роботу на росію і тут не місце подвійним стандартам!" - резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ та ОГП провели масштабну спецоперацію, викривши  низку  працівників НАБУ на зв’язках з росією. Так один з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов організував незаконну торгівлю з країною-агресором. Чинний нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко керував набушниками: "агенти НАБУ по виклику" на замовлення Христенка супроводжували виїзд за кордон олігарха Боголюбова. А співробітник Центрального апарату НАБУ Віктор Гусаров працював у найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби. Передавав інформацію з обмеженим доступом своєму куратору – колишньому заступнику керівника охорони Януковича Дмитру Іванцову.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Ігор Коломойський
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9