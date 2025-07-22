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Офис Генерального прокурора и СБУ выявили новые факты утечки из НАБУ информации с ограниченным доступом
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Речь идет о нейтрализации влияния фсб на Бюро - эксперт об отсутствии политических мотивов в деле НАБУ

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Политолог Кирилл Сазонов утверждает, что дело о сотрудничестве топ-чиновников НАБУ с россией не имеет политического подтекста, а является разоблачением государственной измены и деятельности в интересах рф. Он подчеркивает необходимость очищения НАБУ и проверки всех сотрудников на предмет работы на рф.

Речь идет о нейтрализации влияния фсб на Бюро - эксперт об отсутствии политических мотивов в деле НАБУ

В деле о сотрудничестве ряда топ-чиновников НАБУ с россией нет политического подтекста - речь идет о разоблачении государственной измены, торговли с врагом и деятельности в интересах рф. То есть о нейтрализации влияния фсб на Бюро. Об этом пишет политолог, военный Кирилл Сазонов, комментируя последнюю спецоперацию СБУ и Офиса Генпрокурора.

Эксперт считает, что по результатам расследования НАБУ нуждается в очистке.

Выявленные факты очень конкретны. Обвинения - серьезные. Очевидно, что дело с госизменой в НАБУ - не политическое, как бы кто-то ни хотел прикрутить сюда политику. Расследование было совместной работой СБУ и Офиса Генерального Прокурора, а подозрение детективам НАБУ подписал сам Генпрокурор

- акцентирует Сазонов.

Политолог подчеркивает, что антикоррупционная система в ее нынешнем виде не работает. "Речь идет о связях  срф топ-чиновников Бюро и о прямых агентах фсб в НАБУ. Общество должно отреагировать на этот "НАБУгейт". Свое слово должна сказать и ВСК, созданная в Верховной Раде, которая расследует эффективность работы антикоррупционных органов. Всех работников НАБУ надо проверить на предмет работы на РФ, а также запретить выезд из страны", - пишет эксперт.

"Вижу, что "профессиональные защитники НАБУ" уже включились в работу. Странно выглядят их попытки перевести разговор на какие-то юридические тонкости. Но факты - вещь упрямая. И все они против НАБУ. Речь идет о работе на Россию, и здесь не место двойным стандартам!" - резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ и ОГП провели масштабную спецоперацию, разоблачив ряд сотрудников НАБУ на связях с россией. Так, один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов организовал незаконную торговлю со страной-агрессором. Действующий нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко руководил набушниками: "агенты НАБУ по вызову" по заказу Христенко сопровождали выезд за границу олигарха Боголюбова. А сотрудник Центрального аппарата НАБУ Виктор Гусаров работал в элитнейшем, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российской спецслужбы. Передавал информацию с ограниченным доступом своему куратору – бывшему заместителю руководителя охраны Януковича Дмитрию Иванцову.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Игорь Коломойский
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
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