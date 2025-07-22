СБУ буде й надалі викорінювати російських агентів у будь-якому державному органі України: Малюк на зустрічі з представниками країн-членів G7

Пріоритетним завданням СБУ в умовах війни є боротьба з російськими агентами і недопущення впливу ворожих спецслужб на будь-які державні органи України. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк на зустрічі з представниками країн-членів G7, участь у якій взяли також Генеральний прокурор України Руслан Кравченко та очільник ДБР Олексій Сухачов, передає УНН.

В умовах повномасштабної війни наявність агентів рф в будь-якому державному органі є суцільно неприйнятною. Для нас немає виключень, ми будемо й надалі викорінювати ворожий вплив будь-де. НАБУ необхідно очищуватися від впливу ворожих спецслужб. І ми будемо надалі займатись цим разом з керівництвом Бюро, активно допомагаючи їм в цьому

Він наголосив, що СБУ та ОГП зібрали ґрунтовну доказову базу по усіх підозрюваних співробітниках НАБУ. Зокрема, вчора, 21 липня, СБУ затримала російського "крота" в одному з елітних підрозділів Бюро, а також керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, підозрюваного у пособництві державі-агресору. Крім цього, заочну підозру у держзраді оголосили нардепу-втікачу від ОПЗЖ Федору Христенку, який, за версією слідства, мав безпосередній вплив на діяльність антикорупційного органу.

Нардеп ОПЗЖ Христенко викритий як резидент фсб, що впливав на НАБУ

Було здійснено належне процесуальне керівництво та перевірено законність усіх зібраних доказів. Всі слідчі дії проведені у повній відповідності до вимог чинного законодавства. Суд також підтвердив законність отриманих доказів і обґрунтованість підозр. Для Офісу Генерального прокурора, як і для колег із СБУ та ДБР, на першому місці - дотримання закону. І ми діємо виключно в межах та спосіб, передбачений законом