СБУ буде й надалі викорінювати російських агентів у будь-якому державному органі України: Малюк на зустрічі з представниками країн-членів G7
Київ • УНН
Голова СБУ Василь Малюк заявив про пріоритетність боротьби з російськими агентами, зокрема в НАБУ, де 21 липня затримали "крота" та керівника міжрегіональних управлінь. Генпрокурор Руслан Кравченко підтвердив законність зібраних доказів, а представники G7 отримали вичерпні відповіді щодо спецоперації.
Пріоритетним завданням СБУ в умовах війни є боротьба з російськими агентами і недопущення впливу ворожих спецслужб на будь-які державні органи України. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк на зустрічі з представниками країн-членів G7, участь у якій взяли також Генеральний прокурор України Руслан Кравченко та очільник ДБР Олексій Сухачов, передає УНН.
В умовах повномасштабної війни наявність агентів рф в будь-якому державному органі є суцільно неприйнятною. Для нас немає виключень, ми будемо й надалі викорінювати ворожий вплив будь-де. НАБУ необхідно очищуватися від впливу ворожих спецслужб. І ми будемо надалі займатись цим разом з керівництвом Бюро, активно допомагаючи їм в цьому
Він наголосив, що СБУ та ОГП зібрали ґрунтовну доказову базу по усіх підозрюваних співробітниках НАБУ. Зокрема, вчора, 21 липня, СБУ затримала російського "крота" в одному з елітних підрозділів Бюро, а також керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, підозрюваного у пособництві державі-агресору. Крім цього, заочну підозру у держзраді оголосили нардепу-втікачу від ОПЗЖ Федору Христенку, який, за версією слідства, мав безпосередній вплив на діяльність антикорупційного органу.
Нардеп ОПЗЖ Христенко викритий як резидент фсб, що впливав на НАБУ21.07.25, 11:13 • 3362 перегляди
Було здійснено належне процесуальне керівництво та перевірено законність усіх зібраних доказів. Всі слідчі дії проведені у повній відповідності до вимог чинного законодавства. Суд також підтвердив законність отриманих доказів і обґрунтованість підозр. Для Офісу Генерального прокурора, як і для колег із СБУ та ДБР, на першому місці - дотримання закону. І ми діємо виключно в межах та спосіб, передбачений законом
Представники країн G7 отримали вичерпні відповіді на свої запитання щодо роботи правоохоронних органів України та, зокрема, нещодавньої спецоперації СБУ та ОГП з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.
ДБР, СБУ та ОГП продовжують спільну роботу з протидії злочинам у вищих ешелонах влади. І ми будемо якісно виконувати нашу роботу безвідносно до того, в яких структурах і на яких посадах працюють наші фігуранти
Нагадаємо
Сьогодні Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко разом головою СБУ Василем Малюком і директором ДБР Олексієм Сухачовим поспілкувався з представниками G7. Міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ.