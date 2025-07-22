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СБУ буде й надалі викорінювати російських агентів у будь-якому державному органі України: Малюк на зустрічі з представниками країн-членів G7

Київ • УНН

 • 1510 перегляди

Голова СБУ Василь Малюк заявив про пріоритетність боротьби з російськими агентами, зокрема в НАБУ, де 21 липня затримали "крота" та керівника міжрегіональних управлінь. Генпрокурор Руслан Кравченко підтвердив законність зібраних доказів, а представники G7 отримали вичерпні відповіді щодо спецоперації.

СБУ буде й надалі викорінювати російських агентів у будь-якому державному органі України: Малюк на зустрічі з представниками країн-членів G7

Пріоритетним завданням СБУ в умовах війни є боротьба з російськими агентами і недопущення впливу ворожих спецслужб на будь-які державні органи України. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк на зустрічі з представниками країн-членів G7, участь у якій взяли також Генеральний прокурор України Руслан Кравченко та очільник ДБР Олексій Сухачов, передає УНН.

В умовах повномасштабної війни наявність агентів рф в будь-якому державному органі є суцільно неприйнятною. Для нас немає виключень, ми будемо й надалі викорінювати ворожий вплив будь-де. НАБУ необхідно очищуватися від впливу ворожих спецслужб. І ми будемо надалі займатись цим разом з керівництвом Бюро, активно допомагаючи їм в цьому 

- сказав Малюк.

Він наголосив, що СБУ та ОГП зібрали ґрунтовну доказову базу по усіх підозрюваних співробітниках НАБУ. Зокрема, вчора, 21 липня, СБУ затримала російського "крота" в одному з елітних підрозділів Бюро, а також керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, підозрюваного у пособництві державі-агресору. Крім цього, заочну підозру у держзраді оголосили нардепу-втікачу від ОПЗЖ Федору Христенку, який, за версією слідства, мав безпосередній вплив на діяльність антикорупційного органу.

Нардеп ОПЗЖ Христенко викритий як резидент фсб, що впливав на НАБУ21.07.25, 11:13 • 3362 перегляди

Було здійснено належне процесуальне керівництво та перевірено законність усіх зібраних доказів. Всі слідчі дії проведені у повній відповідності до вимог чинного законодавства. Суд також підтвердив законність отриманих доказів і обґрунтованість підозр. Для Офісу Генерального прокурора, як і для колег із СБУ та ДБР, на першому місці - дотримання закону. І ми діємо виключно в межах та спосіб, передбачений законом 

- зазначив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Представники країн G7 отримали вичерпні відповіді на свої запитання щодо роботи правоохоронних органів України та, зокрема, нещодавньої спецоперації СБУ та ОГП з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

ДБР, СБУ та ОГП продовжують спільну роботу з протидії злочинам у вищих ешелонах влади. І ми будемо якісно виконувати нашу роботу безвідносно до того, в яких структурах і на яких посадах працюють наші фігуранти 

– зазначив Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Нагадаємо

Сьогодні Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко разом головою СБУ Василем Малюком і директором ДБР Олексієм Сухачовим поспілкувався з представниками G7. Міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Василь Малюк
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Україна
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