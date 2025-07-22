Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса

Украинский бизнес уже более трех лет существует в сложных экономических условиях: разрушение инфраструктуры, потеря имущества, ограничение логистики, экономическая неопределенность, опустошенный рынок труда и уменьшение спроса. Ведь война ведется не только на поле боя. Она стала настоящим испытанием и для бизнеса, и для украинской экономики в целом. Несмотря на сложные условия, предприниматели продолжают работать и своими ежедневными действиями поддерживают украинскую экономику на плаву, сообщает УНН.

Все это было бы невозможно без системной поддержки бизнеса, в частности через финансовые инструменты, которые реализуют государственные банки. Именно такие структуры, как, например, "Приватбанк", "Ощадбанк", Укрэксимбанк и Укргазбанк, стали одним из ключевых каналов поддержки бизнеса в военное время.

Одним из введенных инструментов поддержки украинского бизнеса стала "превентивная реструктуризация долга". Так, компании, которые взяли кредиты для развития бизнеса, еще до начала полномасштабного вторжения рф в Украину, благодаря этому экономическому инструменту могут перераспределить финансовую нагрузку и не обанкротиться - удержаться на плаву и продолжить хозяйственную деятельность, а как следствие и уплату налогов.

Превентивная реструктуризация долга предусматривает:

продление сроков погашения кредита;

снижение процентных ставок;

кредитные каникулы;

новые графики платежей.

Именно благодаря превентивной реструктуризации, бизнес, пострадавший из-за войны и частично потерявший финансовые потоки, получает второй шанс: сохранить команду, удержаться на рынке, адаптироваться к новым условиям и подготовиться к развитию после победы.

Государственные банки, внедряющие реструктуризацию долга, выполняют важную функцию не только как кредиторы, а как партнеры в сохранении украинской экономики. А то, что такая практика становится системной – это знак для украинских бизнесменов, что Украина не оставит предпринимателей со своими проблемами один на один.

Наряду с этим в Украине действует программа льготного кредитования "5-7-9%", которая позволяет малому и среднему бизнесу привлекать необходимое финансирование на выгодных условиях. Кроме того, государство предоставляет гарантии по кредитам, что уменьшает риски для банков.

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Но не кредитами едиными. Несмотря на войну, украинские власти еще и расширили программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса, в частности в сферах переработки и агропроизводства.

Так, грантовая программа для бизнеса в перерабатывающей промышленности позволяет предприятиям получить до 8 млн грн государственной поддержки при условии создания от 5 до 25 новых рабочих мест. При этом обязательным условием для программы является софинансирование со стороны бизнеса: 50 % — для предприятий, расположенных в более безопасных регионах; 20 % (то есть 80 % покрывает государство) — для предприятий в деоккупированных или боевых зонах.

Важно отметить, что грантовая поддержка охватывает широкий спектр отраслей: от пищевой переработки до деревообработки, текстиля, бытовой химии и косметики. При этом в приоритете компании, которые производят продукцию, которая могла бы заменить импортную.

Не забыло государство и о грантовых программах для агропроизводителей. Так по программе "Свой сад" – государство компенсирует садоводству, ягодоводству и виноградарству до 70% стоимости проекта. Финансирование охватывает закупку саженцев, систем орошения, техники, ограждений и т.д.

Еще одна грантовая программа "Своя теплица" — концентрируется на строительстве тепличных комплексов площадью до 2,4 га. Сумма финансирования — до 7 миллионов гривен "в одни руки". Среди условий для получения гранта: создание не менее 4 постоянных и 10 сезонных рабочих мест, а также ведение деятельности в течение не менее трех лет после получения финансирования.

Что касается других фермерских направлений – государство ввело дотации в сумме 4 000 грн на 1 гектар обрабатываемой земли. Для фермеров с земельным банком от 1 до 120 гектаров. Чтобы усилить и поддержать фермеров, которым удалось сохранить предприятия после начала полномасштабного вторжения.

Такая поддержка украинского бизнеса – это не поблажка и не "подарок", это инвестиция в экономическую устойчивость страны. Ведь, когда предприятие получает возможность легче пережить кризис, оно сохраняет рабочие места, наполняет бюджет за счет налогов и развивает Украину в разных направлениях. Если бы этой поддержки не было – Украина получила бы массовые банкротства, рост безработицы, падение доходов бюджета и общую социальную напряженность.

Вместо этого эти инструменты способствуют выживанию бизнеса в условиях военной нестабильности, а также стимулируют реинвестиции, технологическое обновление и восстановление цепей производства и поставок. Важным является еще и то, что программы охватывают бизнес не только в относительно безопасных регионах, но и тот, что больше всего пострадал от боевых действий.

Во время войны Украина не имеет права терять предпринимателей – наоборот, она должна сделать все, чтобы бизнес выстоял, работал и после победы стал драйвером экономического восстановления. Государство в этой ситуации – не только регулятор, но и партнер.

Добавим

Еще одним инструментом поддержки бизнеса станет годовой мораторий на проверки, который уже подписал Президент Украины Владимир Зеленский.