Мораторій на перевірки бізнесу: що передбачає затверджене Зеленським рішення РНБО
Київ • УНН
Президент України підписав Указ про запровадження мораторію на безпідставні перевірки бізнесу та стимулювання економічного зростання. Рішення РНБО передбачає захист іноземних інвесторів, оптимізацію податкового та митного контролю, а також прискорення розгляду законопроєктів для покращення умов ведення бізнесу.
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо запровадження мораторію на перевірки бізнесу та стимулювання економічного зростання. Що саме передбачає відповідне рішення, ідеться у президентському указі №538/2025 від 21 липня, пише УНН.
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Деталі
Указ передбачає:
Кабміну:
- вжити разом з Нацполіцією, СБУ, АРМА, Фондом держмайна, за участю Офісу Генпрокурора, БЕБ, ДБР у тримісячний строк додаткових взаємоузгоджених заходів щодо встановлення та ідентифікації активів фізичних і юридичних осіб, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) у вигляді блокування активів, активізувати роботу щодо стягнення в дохід держави активів, що належать таким особам, а також забезпечити розроблення та
впровадження додаткових механізмів, спрямованих на виконання відповідних завдань;
- вжити спільно з уповноваженими державними органами у місячний
строк заходів із забезпечення захисту прав і законних інтересів
іноземних інвесторів, зокрема з часткою іноземного капіталу;
- невідкладно вжити організаційних і практичних заходів щодо
підвищення ефективності реалізації ДПС, Держмитслужбою механізмів податкового і митного контролю, передбачивши, зокрема:
- встановлення обмеження на проведення перевірок стосовно суб'єктів
господарювання, які мають статус авторизованих економічних операторів та суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику, за виключенням тих, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом підакцизних товарів;
- удосконалення методики застосування ризик-орієнтованого підходу під
час визначення доцільності перевірок суб'єктів господарської діяльності з метою спрямування заходів контролю на ділянки з високим рівнем ризику порушень податкового митного законодавства або контрабанди;
- забезпечити проведення ДРС таких заходів:
- здійснення разом з органами державного нагляду (контролю) в межах
компетенції у місячний строк аналізу достатності нормативно-правового
врегулювання застосування заходів державного нагляду (контролю) для
мінімізації їхнього можливого негативного впливу на діяльність суб'єктів господарювання, за його результатами у місячний строк подати до
Кабміну пропозиції щодо підвищення дієвості таких заходів з урахуванням необхідності мінімізації витрат та адміністративного навантаження на суб'єктів господарювання й оптимізації процедур контролю із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, а також усунення дублювання функцій органів державного нагляду (контролю);
- розроблення та реалізацію на плановій основі комплексу заходів,
спрямованих на впровадження системи управління ризиками у сфері
державного нагляду (контролю) та запровадження механізму оцінки
ефективності діяльності органів державного нагляду (контролю),
передбачивши, зокрема, ризик-орієнтований підхід і цифровізацію;
- подання протягом місяця до Кабміну пропозиції щодо спрощення умов ведення бізнесу шляхом дерегуляції господарської
діяльності та удосконалення ліцензійної та дозвільної системи;
- впровадження у шестимісячний строк в експлуатацію відповідного
модуля в Інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду
(контролю);
- забезпечення на постійній основі проведення аналізу ефективності
реалізації заходів, передбачених цим рішенням, та за його результатами
вжиття додаткових заходів щодо вдосконалення відповідної
нормативно-правової та організаційної бази.
Верховній Раді указом передбачається рекомендувати прискорити розгляд низки проєктів законів.
Офісу Генпрокурора, БЕБ, ДБР, Нацполіції, СБУ рекомендовано:
- завершити у місячний строк спільний перегляд матеріалів
кримінальних проваджень, у яких у межах досудового розслідування
надається оцінка законності дій суб'єктів господарювання, за його
результатами прийняти в межах компетенції рішення про доцільність
ініціювання, зміни та продовження застосування заходів забезпечення у
таких кримінальних провадженнях, а також здійснити в разі доцільності
додаткові дії для посилення захисту прав і недопущення обмеження
законних інтересів суб'єктів господарювання як учасників кримінального
провадження;
- забезпечити в межах компетенції посилення контролю з боку
керівників органів досудового розслідування та прокуратур різних рівнів
на всіх етапах досудового розслідування у кримінальних провадженнях, у
яких перевіряється діяльність суб'єктів господарювання, за законністю
проведення відповідних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у тому числі, застосування окремих заходів забезпечення кримінального
провадження, що можуть негативно вплинути на діяльність суб'єктів
господарювання, призвести до обмеження їхніх прав та законних інтересів.
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Указ набирає чинності з дня його опублікування.