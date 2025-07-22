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Мораторій на перевірки бізнесу: що передбачає затверджене Зеленським рішення РНБО

Київ • УНН

 • 944 перегляди

Президент України підписав Указ про запровадження мораторію на безпідставні перевірки бізнесу та стимулювання економічного зростання. Рішення РНБО передбачає захист іноземних інвесторів, оптимізацію податкового та митного контролю, а також прискорення розгляду законопроєктів для покращення умов ведення бізнесу.

Мораторій на перевірки бізнесу: що передбачає затверджене Зеленським рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо запровадження мораторію на перевірки бізнесу та стимулювання економічного зростання. Що саме передбачає відповідне рішення, ідеться у президентському указі №538/2025 від 21 липня, пише УНН.

Україна запроваджує мораторій на перевірки бізнесу: деталі від Юлії Свириденко21.07.25, 23:13 • 2292 перегляди

Деталі

Указ передбачає:

Кабміну

  • вжити разом з Нацполіцією, СБУ, АРМА, Фондом держмайна, за участю Офісу Генпрокурора, БЕБ, ДБР у тримісячний строк додаткових взаємоузгоджених заходів щодо встановлення та ідентифікації активів фізичних і юридичних осіб, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) у вигляді блокування активів, активізувати роботу щодо стягнення в дохід держави активів, що належать таким особам, а також забезпечити розроблення та впровадження додаткових механізмів, спрямованих на виконання відповідних завдань;
    • вжити спільно з уповноваженими державними органами у місячний строк заходів із забезпечення захисту прав і законних інтересів іноземних інвесторів, зокрема з часткою іноземного капіталу;
      • невідкладно вжити організаційних і практичних заходів щодо підвищення ефективності реалізації ДПС, Держмитслужбою механізмів податкового і митного контролю, передбачивши, зокрема:
        • встановлення обмеження на проведення перевірок стосовно суб'єктів господарювання, які мають статус авторизованих економічних операторів та суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику, за виключенням тих, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом підакцизних товарів;
          • удосконалення методики застосування ризик-орієнтованого підходу під час визначення доцільності перевірок суб'єктів господарської діяльності з метою спрямування заходів контролю на ділянки з високим рівнем ризику порушень податкового митного законодавства або контрабанди;
            • забезпечити проведення ДРС таких заходів:
              • здійснення разом з органами державного нагляду (контролю) в межах компетенції у місячний строк аналізу достатності нормативно-правового врегулювання застосування заходів державного нагляду (контролю) для мінімізації їхнього можливого негативного впливу на діяльність суб'єктів господарювання, за його результатами у місячний строк подати до Кабміну пропозиції щодо підвищення дієвості таких заходів з урахуванням необхідності мінімізації витрат та адміністративного навантаження на суб'єктів господарювання й оптимізації процедур контролю із застосуванням ризик-орієнтованого підходу, а також усунення дублювання функцій органів державного нагляду (контролю);
                • розроблення та реалізацію на плановій основі комплексу заходів, спрямованих на впровадження системи управління ризиками у сфері державного нагляду (контролю) та запровадження механізму оцінки ефективності діяльності органів державного нагляду (контролю), передбачивши, зокрема, ризик-орієнтований підхід і цифровізацію;
                  • подання протягом місяця до Кабміну пропозиції щодо спрощення умов ведення бізнесу шляхом дерегуляції господарської діяльності та удосконалення ліцензійної та дозвільної системи;
                    • впровадження у шестимісячний строк в експлуатацію відповідного модуля в Інтегрованій автоматизованій системі державного нагляду (контролю);
                      • забезпечення на постійній основі проведення аналізу ефективності реалізації заходів, передбачених цим рішенням, та за його результатами вжиття додаткових заходів щодо вдосконалення відповідної нормативно-правової та організаційної бази.

                        Верховній Раді указом передбачається рекомендувати прискорити розгляд низки проєктів законів.

                        Офісу Генпрокурора, БЕБ, ДБР, Нацполіції, СБУ рекомендовано:

                        • завершити у місячний строк спільний перегляд матеріалів кримінальних проваджень, у яких у межах досудового розслідування надається оцінка законності дій суб'єктів господарювання, за його результатами прийняти в межах компетенції рішення про доцільність ініціювання, зміни та продовження застосування заходів забезпечення у таких кримінальних провадженнях, а також здійснити в разі доцільності додаткові дії для посилення захисту прав і недопущення обмеження законних інтересів суб'єктів господарювання як учасників кримінального провадження;
                          • забезпечити в межах компетенції посилення контролю з боку керівників органів досудового розслідування та прокуратур різних рівнів на всіх етапах досудового розслідування у кримінальних провадженнях, у яких перевіряється діяльність суб'єктів господарювання, за законністю проведення відповідних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у тому числі, застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження, що можуть негативно вплинути на діяльність суб'єктів господарювання, призвести до обмеження їхніх прав та законних інтересів.

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                            Указ набирає чинності з дня його опублікування.

                            Юлія Шрамко

                            Юлія Шрамко

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                            Gas TTF
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