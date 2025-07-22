Мораторий на проверки бизнеса: что предусматривает утвержденное Зеленским решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении моратория на проверки бизнеса и стимулировании экономического роста. Что именно предусматривает соответствующее решение, говорится в президентском указе №538/2025 от 21 июля, пишет УНН.

Украина вводит мораторий на проверки бизнеса: детали от Юлии Свириденко

Детали

Указ предусматривает:

Кабмину:

принять совместно с Нацполицией, СБУ, АРМА, Фондом госимущества, при участии Офиса Генпрокурора, БЭБ, ГБР в трехмесячный срок дополнительные взаимосогласованные меры по установлению и идентификации активов физических и юридических лиц, к которым применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в виде блокирования активов, активизировать работу по взысканию в доход государства активов, принадлежащих таким лицам, а также обеспечить разработку и внедрение дополнительных механизмов, направленных на выполнение соответствующих задач;

дополнительные взаимосогласованные меры по установлению и идентификации активов физических и юридических лиц, к которым применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в виде блокирования активов, активизировать работу по взысканию в доход государства активов, принадлежащих таким лицам, а также обеспечить разработку и внедрение дополнительных механизмов, направленных на выполнение соответствующих задач; принять совместно с уполномоченными государственными органами в месячный срок меры по обеспечению защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов, в частности с долей иностранного капитала;

меры по обеспечению защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов, в частности с долей иностранного капитала; немедленно принять организационные и практические меры по повышению эффективности реализации ГНС, Гостаможслужбой механизмов налогового и таможенного контроля, предусмотрев, в частности:

установление ограничения на проведение проверок в отношении субъектов хозяйствования, имеющих статус авторизованных экономических операторов и субъектов хозяйствования с незначительной степенью риска, за исключением тех, которые осуществляют деятельность, связанную с оборотом подакцизных товаров;

в отношении субъектов хозяйствования, имеющих статус авторизованных экономических операторов и субъектов хозяйствования с незначительной степенью риска, за исключением тех, которые осуществляют деятельность, связанную с оборотом подакцизных товаров; усовершенствование методики применения риск-ориентированного подхода при определении целесообразности проверок субъектов хозяйственной деятельности с целью направления мер контроля на участки с высоким уровнем риска нарушений налогового таможенного законодательства или контрабанды;

обеспечить проведение ГРС таких мероприятий:

осуществление совместно с органами государственного надзора (контроля) в пределах компетенции в месячный срок анализа достаточности нормативно-правового урегулирования применения мер государственного надзора (контроля) для минимизации их возможного негативного влияния на деятельность субъектов хозяйствования, по его результатам в месячный срок подать в Кабмин предложения по повышению действенности таких мер с учетом необходимости минимизации затрат и административной нагрузки на субъектов хозяйствования и оптимизации процедур контроля с применением риск-ориентированного подхода, а также устранения дублирования функций органов государственного надзора (контроля);

анализа достаточности нормативно-правового урегулирования применения мер государственного надзора (контроля) для минимизации их возможного негативного влияния на деятельность субъектов хозяйствования, по его результатам подать в Кабмин предложения по повышению действенности таких мер с учетом необходимости минимизации затрат и административной нагрузки на субъектов хозяйствования и оптимизации процедур контроля с применением риск-ориентированного подхода, а также устранения дублирования функций органов государственного надзора (контроля); разработка и реализация на плановой основе комплекса мер, направленных на внедрение системы управления рисками в сфере государственного надзора (контроля) и внедрение механизма оценки эффективности деятельности органов государственного надзора (контроля), предусмотрев, в частности, риск-ориентированный подход и цифровизацию;

подача в течение месяца в Кабмин предложений по упрощению условий ведения бизнеса путем дерегуляции хозяйственной деятельности и усовершенствования лицензионной и разрешительной системы;

в Кабмин предложений по упрощению условий ведения бизнеса путем дерегуляции хозяйственной деятельности и усовершенствования лицензионной и разрешительной системы; внедрение в шестимесячный срок в эксплуатацию соответствующего модуля в Интегрированной автоматизированной системе государственного надзора (контроля);

обеспечение на постоянной основе проведения анализа эффективности реализации мер, предусмотренных этим решением, и по его результатам принятие дополнительных мер по совершенствованию соответствующей нормативно-правовой и организационной базы.

Верховной Раде указом рекомендуется ускорить рассмотрение ряда проектов законов.

Офису Генпрокурора, БЭБ, ГБР, Нацполиции, СБУ рекомендовано:

завершить в месячный срок совместный пересмотр материалов уголовных производств, в которых в рамках досудебного расследования дается оценка законности действий субъектов хозяйствования, по его результатам принять в пределах компетенции решение о целесообразности инициирования, изменения и продолжения применения мер обеспечения в таких уголовных производствах, а также осуществить в случае целесообразности дополнительные действия для усиления защиты прав и недопущения ограничения законных интересов субъектов хозяйствования как участников уголовного производства;

совместный пересмотр материалов уголовных производств, в которых в рамках досудебного расследования дается оценка законности действий субъектов хозяйствования, по его результатам принять в пределах компетенции решение о целесообразности инициирования, изменения и продолжения применения мер обеспечения в таких уголовных производствах, а также осуществить в случае целесообразности дополнительные действия для усиления защиты прав и недопущения ограничения законных интересов субъектов хозяйствования как участников уголовного производства; обеспечить в пределах компетенции усиление контроля со стороны руководителей органов досудебного расследования и прокуратур разных уровней на всех этапах досудебного расследования в уголовных производствах, в которых проверяется деятельность субъектов хозяйствования, за законностью проведения соответствующих следственных (розыскных) и других процессуальных действий, в том числе, применения отдельных мер обеспечения уголовного производства, которые могут негативно повлиять на деятельность субъектов хозяйствования, привести к ограничению их прав и законных интересов.

Качественный аудит продолжается: Генпрокурор Кравченко сообщил о закрытии более 30% производств в отношении бизнеса

Указ вступает в силу со дня его опубликования.