Украина вводит мораторий на проверки бизнеса: детали от Юлии Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко раскрыла детали решения СНБО о введении моратория на проверки бизнеса со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых и других контролирующих органов. Об этом сообщает УНН.

Детали

По ее словам, "бизнес должен работать, а государство - не мешать". В частности, глава правительства уточнила, что:

контроль будет точечным - только там, где действительно высокие риски;

цифровизируем систему государственного надзора, чтобы ручное вмешательство стало невозможным.

Свириденко указала, что прокуратура и правоохранительные органы уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей. По его результатам, 30% этих производств - уже закрыты.

Наша задача - убрать искусственные препятствия, которые блокируют бизнес, и не допустить появления новых безосновательных производств. Для этого Правительство внесет в Верховную Раду законопроекты о защите бизнеса и реформе контролирующих органов. Это будут изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные и подзаконные акты - написала премьер-министр.

Она отметила, что новые дела сможет согласовывать только генпрокурор или руководители прокуратур регионального уровня. При этом аресты имущества и документов будут отменять, если они вредят работе предприятия, а "зависшие" дела без доказательств будут закрыты.

"Эти изменения дадут нашим предпринимателям возможность работать свободно и поддерживать экономику во время войны", - убеждена Свириденко.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса и на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

По словам главы государства, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время заседания СНБО предложил абсолютно прозрачную и абсолютно понятную систему, как обеспечить настоящую чистоту в работе правоохранителей в экономических делах.

В Украине готовится годовой мораторий на проверки бизнеса: детали от Юлии Свириденко