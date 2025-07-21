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Украина вводит мораторий на проверки бизнеса: детали от Юлии Свириденко

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко раскрыла детали решения СНБО о моратории на проверки бизнеса, сделав акцент на точечном контроле и цифровизации. Прокуратура уже закрыла 30% дел против предпринимателей, а новые производства будет согласовывать только генпрокурор или руководители региональных прокуратур.

Украина вводит мораторий на проверки бизнеса: детали от Юлии Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко раскрыла детали решения СНБО о введении моратория на проверки бизнеса со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых и других контролирующих органов. Об этом сообщает УНН.

Детали

По ее словам, "бизнес должен работать, а государство - не мешать". В частности, глава правительства уточнила, что:

  • контроль будет точечным - только там, где действительно высокие риски;
    • цифровизируем систему государственного надзора, чтобы ручное вмешательство стало невозможным.

      Свириденко указала, что прокуратура и правоохранительные органы уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей. По его результатам, 30% этих производств - уже закрыты.

      Наша задача - убрать искусственные препятствия, которые блокируют бизнес, и не допустить появления новых безосновательных производств. Для этого Правительство внесет в Верховную Раду законопроекты о защите бизнеса и реформе контролирующих органов. Это будут изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные и подзаконные акты

      - написала премьер-министр.

      Она отметила, что новые дела сможет согласовывать только генпрокурор или руководители прокуратур регионального уровня. При этом аресты имущества и документов будут отменять, если они вредят работе предприятия, а "зависшие" дела без доказательств будут закрыты.

      "Эти изменения дадут нашим предпринимателям возможность работать свободно и поддерживать экономику во время войны", - убеждена Свириденко.

      Напомним

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса и на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

      По словам главы государства, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время заседания СНБО предложил абсолютно прозрачную и абсолютно понятную систему, как обеспечить настоящую чистоту в работе правоохранителей в экономических делах.

      В Украине готовится годовой мораторий на проверки бизнеса: детали от Юлии Свириденко20.07.25, 20:47 • 4574 просмотра

      Вадим Хлюдзинский

      Вадим Хлюдзинский

      Экономикаполитика
      Руслан Кравченко
      Юлия Свириденко
      Совет национальной безопасности и обороны Украины
      Верховная Рада
      Владимир Зеленский
      Украина
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