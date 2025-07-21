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Кравченко запропонував Зеленському прозору схему для чистої роботи правоохоронців в економічних справах

Київ • УНН

 • 804 перегляди

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко запропонував прозору систему для забезпечення чистоти в роботі правоохоронців у економічних справах. Президент Зеленський очікує швидкого ухвалення відповідних змін до законодавства.

Кравченко запропонував Зеленському прозору схему для чистої роботи правоохоронців в економічних справах

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час засідання РНБО запропонував абсолютно прозору і абсолютно зрозумілу систему, як забезпечити справжню чистоту в роботі правоохоронців в економічних справах. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко запропонував абсолютно прозору і абсолютно зрозумілу систему, як забезпечити справжню чистоту в роботі правоохоронців в економічних справах і як прибрати можливості для корупційних проявів. Розраховую, що відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу, до інших законів будуть ухвалені максимально оперативно 

– наголосив Зеленський.

За його словами, Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та наші урядовці мають гарантувати виконання також програм підтримки українського виробництва, українських робочих місць, інвестицій в нашу державу – це все дає нам змогу забезпечувати армію та стійкість нашої країни.

РНБО запровадила реальний мораторій на перевірки бізнесу - Зеленський21.07.25, 20:25 • 20621 перегляд

Додамо

Президент України сьогодні провів засідання РНБО – перше в оновленому форматі РНБО після змін в уряді й саме про те, що ми обговорювали з урядовцями.

Запроваджуємо мораторій – заборону – на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу. Звісно, крім дуже ризикових "тіньових" галузей, таких, як сфера підакцизних товарів – алкогольних, тютюнових. Щоб там не було нових "сірих" схем 

– зазначив Зеленський.

Президент додав, що "є також уже чіткий перелік законодавчих змін, конкретних заходів на рівні уряду, щоб протягом дії мораторію реально змінити позитивно умови для бізнесу в нашій країні і щоб поставити під реальний контроль діяльність кожного елемента державних структур".

Нагадаємо

8 липня Генпрокурор Кравченко повідомив про проведення в Офісі Генпрокурора якісного аудиту "завислих" справ щодо бізнесу. З його слів, ідеться про справи, які роками не розслідувалися, не містили об'єктивних даних злочину та не мали судової перспективи.

Проте аудит триває і вже 19 липня Кравченко повідомив, що завершено черговий етап аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу, в результаті якого закрито 6752 справи та 164 скеровано до суду. Також повернуто майно у 211 випадках та призначено 2538 експертиз щодо вилученого майна.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Рада національної безпеки і оборони України
Володимир Зеленський
Україна
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