Кравченко запропонував Зеленському прозору схему для чистої роботи правоохоронців в економічних справах
Київ • УНН
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко запропонував прозору систему для забезпечення чистоти в роботі правоохоронців у економічних справах. Президент Зеленський очікує швидкого ухвалення відповідних змін до законодавства.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час засідання РНБО запропонував абсолютно прозору і абсолютно зрозумілу систему, як забезпечити справжню чистоту в роботі правоохоронців в економічних справах. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко запропонував абсолютно прозору і абсолютно зрозумілу систему, як забезпечити справжню чистоту в роботі правоохоронців в економічних справах і як прибрати можливості для корупційних проявів. Розраховую, що відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу, до інших законів будуть ухвалені максимально оперативно
За його словами, Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та наші урядовці мають гарантувати виконання також програм підтримки українського виробництва, українських робочих місць, інвестицій в нашу державу – це все дає нам змогу забезпечувати армію та стійкість нашої країни.
РНБО запровадила реальний мораторій на перевірки бізнесу - Зеленський21.07.25, 20:25 • 20621 перегляд
Додамо
Президент України сьогодні провів засідання РНБО – перше в оновленому форматі РНБО після змін в уряді й саме про те, що ми обговорювали з урядовцями.
Запроваджуємо мораторій – заборону – на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу. Звісно, крім дуже ризикових "тіньових" галузей, таких, як сфера підакцизних товарів – алкогольних, тютюнових. Щоб там не було нових "сірих" схем
Президент додав, що "є також уже чіткий перелік законодавчих змін, конкретних заходів на рівні уряду, щоб протягом дії мораторію реально змінити позитивно умови для бізнесу в нашій країні і щоб поставити під реальний контроль діяльність кожного елемента державних структур".
Нагадаємо
8 липня Генпрокурор Кравченко повідомив про проведення в Офісі Генпрокурора якісного аудиту "завислих" справ щодо бізнесу. З його слів, ідеться про справи, які роками не розслідувалися, не містили об'єктивних даних злочину та не мали судової перспективи.
Проте аудит триває і вже 19 липня Кравченко повідомив, що завершено черговий етап аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу, в результаті якого закрито 6752 справи та 164 скеровано до суду. Також повернуто майно у 211 випадках та призначено 2538 експертиз щодо вилученого майна.