РНБО запровадила реальний мораторій на перевірки бізнесу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу й на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність, передає УНН.

Сьогодні відбулось перше засідання оновленого складу РНБО України.

За словами Президента, розпочали з аспектів внутрішньої безпеки – безпеки економічної.

Абсолютно конкретне завдання: направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України. Маємо відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію наших спільних із партнерами проєктів

Зокрема, як зауважив Президент, це стосується локалізації виробництв в Україні.

Рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність

За його словмаи, мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики.

Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців