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СНБО ввел реальный мораторий на проверки бизнеса - Зеленский

Киев • УНН

 • 14927 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении СНБО моратория на проверки бизнеса и вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность. Это решение должно стать основой для экономической безопасности и анализа соответствующей практики.

СНБО ввел реальный мораторий на проверки бизнеса - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса и на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, передает УНН.

Детали

Сегодня состоялось первое заседание обновленного состава СНБО Украины.

По словам Президента, начали с аспектов внутренней безопасности – безопасности экономической.

Абсолютно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, на рост экономики, а значит, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины. Должны ощутимо масштабировать инвестиции в Украину и реализацию наших совместных с партнерами проектов

- сообщил Глава государства.

В частности, как отметил Президент, это касается локализации производств в Украине.

Решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность

- сообщил Зеленский.

По его словам, мораторий дает необходимую основу для полного внедрения необходимых решений ради экономической безопасности и анализа соответствующей практики.

Все то, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано. Нам нужны ощутимые экономические результаты уже за следующие шесть месяцев

- резюмировал Зеленский.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке первых решений нового состава СНБО, включая санкции.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Владимир Зеленский
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