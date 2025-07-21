СНБО ввел реальный мораторий на проверки бизнеса - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении СНБО моратория на проверки бизнеса и вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность. Это решение должно стать основой для экономической безопасности и анализа соответствующей практики.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса и на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, передает УНН.
Детали
Сегодня состоялось первое заседание обновленного состава СНБО Украины.
По словам Президента, начали с аспектов внутренней безопасности – безопасности экономической.
Абсолютно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, на рост экономики, а значит, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины. Должны ощутимо масштабировать инвестиции в Украину и реализацию наших совместных с партнерами проектов
В частности, как отметил Президент, это касается локализации производств в Украине.
Решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность
По его словам, мораторий дает необходимую основу для полного внедрения необходимых решений ради экономической безопасности и анализа соответствующей практики.
Все то, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано. Нам нужны ощутимые экономические результаты уже за следующие шесть месяцев
Напомним
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке первых решений нового состава СНБО, включая санкции.